La celebre soap opera Il Paradiso delle signore non smette di sorprendere i telespettatori. Le anticipazioni degli episodi in programma su Rai Uno nella seconda settimana di gennaio 2020 svelano che Luciano (Giorgio Lupano), Silvia (Marta Richeldi) e Roberta Pellegrino (Federica De Benedittis) saranno ancora turbati. Scendendo nel dettaglio, a stravolgere i coniugi Cattaneo e la venere del grande magazzino, sarà Federico (Alessandro Fella) che verrà coinvolto in un incidente. Le conseguenze di tale avvenimento saranno gravi, dato che il fratello di Nicoletta rimetterà piede nel capoluogo lombardo seduto su una sedia a rotelle, dopo essersi procurato la frattura di una vertebra.

Federico ha un incidente, Roberta in ansia per il ritorno del fidanzato

Nelle puntate che il pubblico avrà modo di seguire dal 6 al 10 gennaio i coniugi Cattaneo e Roberta rimarranno sconvolti dopo aver appreso che Federico ha avuto un incidente. Luciano, preoccupato per le condizioni del figlio, si recherà immediatamente a Bolzano. Intanto Marta e Vittorio proporranno a Silvia di trascorrere l’Epifania al grande magazzino, aperto soltanto per le veneri e la capocommessa Clelia che saranno pronte per fare l’inventario.

Marcello, quando verrà a conoscenza che anche Roberta è stata informata di ciò che è accaduto al fidanzato, non saprà come comportarsi nei confronti della giovane. Nel contempo Silvia, preoccupata per il destino del figlio, non vedrà di buon occhio il rapporto tra la Pellegrino e il fratello di Angela. Quest’ultima susciterà la curiosità di Riccardo che si interesserà al passato della cameriera del circolo. Ludovica, non avendo alcuna intenzione di mollare la presa, continuerà ad osservare ogni movimento del suo fidanzato. Successivamente Luciano mentirà alla moglie riguardo allo stato di salute in cui versa loro figlio. A supportare Silvia in questo momento così complicato della sua vita, ci penserà Agnese. Nel frattempo Roberta si sfogherà con la sua amica di sempre Gabriella, rivelandole di essere in ansia per l’imminente ritorno di Federico.

Successivamente Marta prenoterà una visita dal ginecologo senza avvisare Vittorio, anche se Adelaide le consiglierà di essere sincera con il marito. Armando, mentre continuerà a far esercitare Rocco a leggere, farà una scoperta sconvolgente riguardante il padre di Salvatore, Antonio, e Tina. Nello specifico il Ferraris verrà a conoscenza che la lettera che Agnese ha scritto al marito Giuseppe Amato, in realtà potrebbe non essere mai giunta a destinazione. Il capo magazziniere non perderà tempo a rivelare ciò che ha appreso dal fidanzato di Gabriella. Silvia e Roberta rimarranno sconvolte quando vedranno Federico immobilizzato su una sedia a rotelle. La Pellegrino farà sapere a Gabriella e Angela le sensazioni provate dopo aver visto il suo amato invalido. Purtroppo, il fratello di Nicoletta presto farà i conti con una terribile verità, dato che il medico comunicherà ai suoi genitori che potrebbe rimanere paralizzato a vita.

Silvia e Luciano decideranno di non mettere al corrente il figlio della cruda realtà. Flavia farà una mossa azzardata nei confronti di Umberto dal momento che si dirà disposta a condividere il suo patrimonio con l’uomo soltanto se renderà pubblica la loro storia d'amore.

Salvatore e Rocco chiedono aiuto ad Armando, Silvia mente sul figlio

Nel contempo, Achille Ravasi noterà una vicinanza tra la contessa Adelaide e il Guarnieri senior. Salvatore e Rocco chiederanno ad Armando di fare delle indagini su Giuseppe Amato, precisandogli che l’uomo pare essere scomparso. Luciano svelerà a Vittorio il terribile responso medico su Federico che, intanto, ricorderà in un sogno il momento in cui ha fatto la rovinosa caduta.

Per fortuna Roberta starà accanto al suo fidanzato e il suo atteggiamento responsabile verrà apprezzato molto da Luciano. Umberto e Flavia continueranno a frequentarsi in segreto, destando dei sospetti alla contessa di Sant’Erasmo. Quest’ultima, per chiarire i suoi dubbi, inviterà Riccardo a dirle quale tipo di rapporto esista tra suo padre e la Brancia Di Montalto. Al triangolo amoroso si inserirà anche Achille che approfitterà dell’occasione per corteggiare Adelaide. Marta si proporrà per fare la baby sitter di Carletto nel corso di un pomeriggio per fare un favore a Clelia, in modo da cominciare a capire come dovrà comportarsi quando diventerà mamma.

Roberta, pur aver preso le distanze da Marcello trovando qualsiasi scusa, non riuscirà a mentire a Gabriella. In particolare la venere capirà di non provare più alcun sentimento per Federico che, invece, continuerà ad amare la fidanzata. Silvia, pur avendo deciso di non svelare a nessuno le reali condizioni di salute di Federico, rischierà di tradirsi. Adelaide, anche se avrà finalmente la conferma che Umberto e Flavia hanno intrapreso una relazione, deciderà di non far sapere a nessuno quanto scoperto. Roberta dopo aver letto un biglietto scritto per lei da Federico avrà un crollo emotivo, mentre Marcello chiederà un consiglio a Salvatore.

Marta metterà in salvo Carletto quando sarà sul punto di essere investito da un'auto. La moglie di Vittorio, dopo aver evitato il peggio, si recherà a lavorare lo stesso anche se Clelia le consiglierà di stare a riposo. La sorella di Riccardo però, non appena metterà piede in ufficio, farà ritorno a casa in anticipo poiché si sentirà abbastanza stanca. Per terminare il direttore Conti prenderà un forte spavento quando troverà la moglie priva di sensi all'interno della loro dimora.