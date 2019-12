Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Il Paradiso delle Signore che anche la prossima settimana andrà in onda su Rai 1 alle 15:40. Le anticipazioni rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena che avranno come protagonista innanzitutto la bella Clelia che, dopo essere tornata a Milano, sarà intenzionata a fermarsi per un po' di tempo in città. La donna ritroverà anche il suo ruolo in negozio come capocommessa.

Marta, invece, dovrà fare i conti con un momento piuttosto complicato, poiché accuserà dei dolori al basso ventre.

Le trame de Il Paradiso delle Signore 9-13 dicembre: Marta si sente male

Dagli spoiler de Il Paradiso delle Signore relativi alle puntate in onda dal 9 al 13 dicembre si apprende che Marta si sentirà male e che Vittorio sarà ovviamente preoccupato per lei. Per questo motivo l'uomo non vorrà sentire ragioni e chiederà alla sua amata di lasciare il lavoro e di concedersi un po' di riposo. Marta, infatti, accuserà dei dolori al ventre che la costringeranno a staccare per un po' la spina.

Clelia tornerà stabilmente a Milano e la sua presenza turberà Silvia, la quale confiderà a Federico i suoi dubbi e le sue perplessità durante una conversazione telefonica.

La Molinari si sentirà poco bene e, in seguito al malore che la colpirà, sarà costretta ad abbandonare il suo impiego. Siccome sarà piuttosto difficile trovare una valida sostituta nel Paradiso, Vittorio sarà costretto a contattare Clelia, chiedendole di tornare a lavorare come capocommessa. E così la Calligaris potrà riprendere in mano le redini del magazzino durante l'assenza della Molinari.

Marcello e Salvatore fanno 12 al Totocalcio

Il rientro di Clelia al lavoro non piacerà affatto a Silvia. Quest'ultima apprenderà del ritorno della rivale durante una chiacchierata con Luciano.

Intanto Marcello e Salvatore dopo aver perso il lavoro avranno un bel colpo di fortuna.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 13 dicembre, infatti, svelano che i due faranno 12 al Totocalcio e vinceranno un bel po' di soldi. A questo punto si faranno prendere dall'entusiasmo e, senza pensarci su due volte, decideranno di rilevare una caffetteria. Armando però verrà a conoscenza delle loro intenzioni, e per questo motivo gli consiglierà di rivolgersi a Luciano che, essendo un ragioniere, potrà aiutarli sotto il profilo finanziario.

Intanto Clelia, mentre sarà al lavoro, si ritroverà dinanzi all'albero di Natale e penserà ancora al primo bacio che si è scambiata in passato con l'uomo di cui è ancora innamorata, il ragionier Cattaneo.