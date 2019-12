Le storie del popolare sceneggiato italiano Il Paradiso delle Signore ambientato negli anni '60, continuano ad essere entusiasmanti grazie ai numerosi colpi di scena. Nell’episodio che il pubblico potrà guardare l’11 dicembre 2019 al solito orario, Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) farà allarmare il marito Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). Il direttore del lussuoso magazzino di Milano non appena si accorgerà che sua moglie non è nelle condizioni di andare a lavorare per essersi sentita poco bene, la costringerà a rimanere a casa per non farle fare nessuno sforzo fisico.

Marta sta male, Armando scopre il passato di Marcello

La quarantatreesima puntata che occuperà il pomeriggio di Rai Uno mercoledì 11 dicembre 2019, si preannuncia scoppiettante. Le anticipazioni segnalano che Marta di ritorno dalla capitale francese, comincerà ad avere i primi malesseri legati alla sua gravidanza. La sorella di Riccardo farà preoccupare seriamente il marito Vittorio non appena avrà dei forti dolori al basso ventre, al tal punto che lo stesso la inviterà a prendersi una pausa dal lavoro per riposarsi.

Nel contempo Gabriella, anche se sarà concentrata sul suo successo personale, sosterrà come sempre Salvatore. La talentuosa stilista incoraggerà il suo fidanzato, quando lo vedrà turbato per l’imminente incontro fissato con un direttore di banca. Il giovane Amato sarà agitato poiché dovrà fare un colloquio di lavoro con un conoscente del Conti, che potrebbe concedergli o meno un prestito per l’acquisto della caffetteria. Successivamente il capo magazziniere Armando Ferraris manterrà la promessa fatta ad Agnese, visto che dopo aver fatto delle ricerche approfondite verrà a conoscenza del passato di Marcello Barbieri.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Adelaide organizza una gita, Clelia ricorda il primo bacio con Luciano

La contessa Adelaide decisa a tutti i costi a far sposare il nipote Riccardo con la giovane Brancia di Montalto, attuerà uno dei suoi piani diabolici. La Sant’Erasmo per mettere le mani nel patrimonio delle due ricche ereditiere, organizzerà una gita. In poche parole la darklady proporrà al cognato Umberto di trascorrere il periodo natalizio in compagnia di Flavia, Ludovica, e ovviamente di suo figlio. Silvia, Luciano, Armando, e Agnese, per la seconda volta faranno una cena a quattro.

Per finire Clelia farà un gesto inaspettato, dopo essere tornata a lavorare al paradiso al posto della Molinari. La capo commessa mentre osserverà l’albero di Natale del grande magazzino, si ricorderà il primo bacio che si diedero lei e Luciano: in tale maniera la signorina Calligaris farà capire ancora una volta che il suo cuore continua a battere per il marito di Silvia Cattaneo.