Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Paradiso delle Signore, la soap opera italiana che non sarà trasmessa in occasione delle festività natalizie (23-27 dicembre). Gli spoiler dell'episodio del 19 dicembre, rivelano che Ludovica Brancia di Montalto comincerà a essere sempre più gelosa del rapporto nato tra Angela Barbieri e Riccardo Guarnieri. Quest'ultimo, nel frattempo, aiuterà Marcello e Salvatore ad acquistare la Caffetteria.

Il Paradiso delle Signore, puntata 19 dicembre: Marcello e Salvatore accettano l'offerta di Riccardo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti l'episodio trasmesso giovedì 19 dicembre su Rai Uno, annunciano tanti colpi di scena per gli amanti dello sceneggiato ambientato nel grande magazzino milanese.

In particolare, Agnese (Antonietta Attili) sarà sempre più coinvolta da Armando (Pietro Genuardi), tanto da proporgli di prendere in affitto un appartamento rimasto libero nel suo palazzo. Peccato, però, che Rocco (Giancarlo Commare) e Salvatore non siano molto contenti della vicinanza sorta tra la signora Amato e il Ferraris, tanto da tentare di opporsi. Riccardo, nel frattempo, chiederà di avere un confronto con il fidanzato di Gabriella e Marcello. Qui il Guarnieri li informerà della sua decisione di acquistare la Caffetteria, in quanto ha intenzione di sdebitarsi per quello che aveva provocato ad Angela.

I due ragazzi, all'inizio, respingeranno con forza l'offerta, ma poi il Barbieri riuscirà a convincere il suo socio ad accettare l'aiuto economico del fratello di Marta.

Angela e il Guarnieri vicini, Ludovica gelosa

La trama de Il Paradiso delle Signore in onda domani 19 dicembre, sul primo canale della tv statale, rivela che Marcello e Salvatore (Emanuel Caserio) si accingeranno a coronare il loro più grande desiderio. Intanto Clelia si appresterà a lasciare il posto di capocommessa del grande magazzino. La donna, infatti, deciderà di tornare a Roma dopo aver trascorso alcuni giorni a Milano, per sistemare alcune pratiche sulla morte di suo marito. Le Veneri, intanto, decideranno di acquistare un regalo per suo figlio Carlo. Marta, invece, cercherà con ogni mezzo di convincere Clelia a restare nella città meneghina, ci riuscirà?

In contemporanea a tutto questo, Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena) diventerà sempre più gelosa della crescente armonia sorta tra Angela (Alessia De Bandi) e Riccardo. Quest'ultimo cercherà di tranquillizzarla, sminuendo il suo rapporto con la Barbieri. Come avanzerà la storia? In attesa di saperlo, si ricorda che la soap opera è visibile su RaiPlay, la piattaforma gratuita in streaming della tv statale.