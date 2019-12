Dei nuovi colpi di scena lasceranno con il fiato sospeso i fans dello sceneggiato Il Paradiso delle signore, nei prossimi appuntamenti. Le anticipazioni della puntata in programma sulla rete ammiraglia Rai il 6 gennaio 2020, dicono che Federico Cattaneo (Alessandro Fella) sarà vittima di un grave incidente. Questo brutto avvenimento sarà un duro colpo per il ragioniere Luciano (Giorgio Lupano), ma nonostante ciò l’uomo sceglierà di nascondere alla moglie Silvia (Marta Richeldi) il reale stato di salute del figlio per non farla allarmare ulteriormente.

Nello specifico quest’ultima per il momento sarà all’oscuro del fatto, che il suo stesso sangue potrebbe rimanere immobilizzato a vita.

Federico ha un incidente, Marcello turbato

Nel 56esimo episodio della famosa soap opera che verrà trasmesso su Rai Uno lunedì 6 gennaio 2020 a partire dalle ore 15:40, Silvia, Luciano, e Roberta, riceveranno una terribile notizia. I coniugi Cattaneo e la Pellegrino apprenderanno che Federico ha avuto un incidente, proprio quando sarebbe dovuto ritornare dal militare.

Il ragioniere Luciano preoccupato per il figlio, non perderà altro tempo per recarsi subito a Bolzano. In seguito Vittorio e Marta si presenteranno a casa di Silvia, e la inviteranno a festeggiare l’epifania al paradiso che sarà aperto soltanto per le veneri e Clelia. Quest’ultima e le commesse su richiesta del direttore Conti, avranno il compito di preparare l’inventario. Marcello quando verrà a sapere di quanto accaduto al fratello di Nicoletta, sarà abbastanza turbato poiché non saprà quale atteggiamento assumere nei confronti di Roberta.

Riccardo ancora interessato ad Angela, Luciano mente alla moglie

Nel contempo la signora Cattaneo ansiosa di sapere quale sarà il destino del figlio, non vedrà bene la forte sintonia tra la sua futura nuora e il giovane Barbieri. Angela dopo aver fatto delle confidenze personali a Riccardo continuerà a coinvolgerlo, dato che si interesserà sempre di più a lei.

Ludovica non vorrà rinunciare per niente ad avere il primogenito del Guarnieri soltanto per sé, pur sapendo di avere la cameriera del circolo ancora tra i piedi. Per terminare Luciano non appena rimetterà piede nel capoluogo lombardo, mentirà alla moglie Silvia: in particolare quest’ultima non sarà messa al corrente dal consorte, delle reali condizioni di salute di Federico. Molto probabilmente il ragioniere del grande magazzino, non sarà sincero con la sua amata per non darle un altro dispiacere. Scendendo nel dettaglio infatti i telespettatori avranno modo di apprendere che il fidanzato di Roberta, rischierà di non poter più tornare a camminare per via delle gravi lesioni riportate.