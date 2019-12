Il Paradiso delle Signore 4 sta per giungere al termine di un'altra settimana ricca di colpi di scena, sorprese e sentimenti. Cosa succederà dopo il ritorno di Clelia al Paradiso? E Riccardo ha già scelto Ludovica? Nella puntata di venerdì 13 dicembre Umberto riuscirà a portare avanti l'appuntamento con Flavia, mentre Riccardo partirà per il weekend con Ludovica. Silvia sarà assalita dalla gelosia per Luciano, mentre Marcello rivelerà il suo passato a Salvatore.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, venerdì 13 dicembre: Roberta aiuta Marcello con le scommesse

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di venerdì, 13 dicembre, raccontano che Marcello sarà colto alla sprovvista da Roberta. La ragazza si recherà alla caffetteria facendogli una sorpresa e lo aiuterà con le scommesse ai cavalli.

Il gesto di Roberta spiazzerà e darà molta fiducia a Marcello, tanto che il Barbieri deciderà di confidarsi con il suo amico Salvatore e raccontargli tutte le vicende del suo passato. Nel frattempo Umberto proverà a recuperare con Flavia la serata interrotta dall'arrivo di suo figlio Riccardo. Il commendatore inviterà nuovamente la Brancia per un incontro romantico e questa volta i due riusciranno a portarlo a termine.

Trama Il Paradiso delle Signore 4, puntata del 13 dicembre: Flavia e Umberto trascorrono una serata romantica

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 del 13 dicembre rivela che nella puntata di giovedì Riccardo sarà in procinto di partire con Ludovica per un weekend a Cortina.

Prima di lasciare il Circolo, il giovane Guarnieri incrocerà Angela. Tra i due potrebbe davvero nascere qualcosa oppure il rampollo si è ormai rassegnato a rinunciare al vero amore dopo Nicoletta e a dover stare con Ludovica? Inoltre Silvia sarà presa dai pensieri su suo marito Luciano e Clelia, ormai tornata a lavorare al Paradiso. Quando la donna saprà che il ragioniere sarà costretto a fermarsi al grande magazzino oltre l'orario lavorativo, sarà pervasa dalla gelosia e dai dubbi. La serata per i coniugi si concluderà in un modo del tutto inaspettato per Silvia. Cosa succederà?

Luciano le farà una gradita sorpresa o, al contrario, le darà un'altra delusione? Per scoprirlo non resta che aspettare di seguire le puntate successive della soap di Rai 1.

Il Paradiso delle Signore 4 va in onda tutti i giorni a partire dalle 15:40 ed è disponibile con tutte le puntate su raiplay, in modo del tutto gratuito e previa registrazione. Il telespettatore potrà scegliere il momento più comodo per godersi le avventure dei personaggi della Milano degli anni '60 e non perdersi nessun momento della sua soap preferita.