Le vicende de Il Paradiso delle Signore tornano ad appassionare i fans italiani, dopo lo stop in occasione della pausa natalizia.

Gli spoiler della puntata di venerdì 3 gennaio, rivelano come Silvia verrà a sapere che suo figlio Federico Cattaneo sta per tornare a Milano, mentre Marta e Vittorio si recheranno a Torino. Infine Ludovica Brancia di Montalto affronterà Angela, poiché gelosa di Riccardo.

Il Paradiso delle Signore, episodio 3 gennaio: Federico annuncia il proprio ritorno a Milano

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, incentrate sull'episodio 55 in programma venerdì 3 gennaio 2020 su Rai 1, preannunciano importanti novità.

In particolare, Federico annuncerà ai genitori il proprio imminente arrivo dopo aver ottenuto la licenza militare. Silvia, a questo punto, sarà molto indaffarata ad organizzare una festa per il figlio. La signora Cattaneo, infatti, non vedrà l'ora di riabbracciare il ragazzo, in quanto sente molto la mancanza di Nicoletta, partita a Bari insieme alla figlia e il marito Cesare Diamante.

Nel frattempo, Achille Ravasi inviterà Riccardo, Vittorio e sua moglie Marta a recarsi a Torino. Qui, i tre verranno ufficialmente incaricati di lavorare per il comitato regionale lombardo.

Un' importante commissione per i coniugi Conti e il Guarnieri in occasione dell' Expo '61. L'unica, a non gioire sarà Adelaide. La Contessa di Sant'Erasmo, infatti, sarà esclusa dal progetto. Una decisione, che non sarà presa bene da quest'ultima, a causa della grande amicizia che aveva con Ravasi.

Ludovica affronta Angela, casa Cattaneo sconvolta da una notizia

La trama della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore che i telespettatori avranno modo di vedere il 3 gennaio sulla rete ammiraglia Rai, rivela che Ludovica continuerà ad essere gelosa di Angela, la quale si è avvicinata sempre più a Riccardo. La figlia di Flavia, infatti, considererà la Barbieri come una minaccia, sebbene Adelaide abbia cercato di tranquillizzarla. A tal proposito, la Contessa di Sant'Erasmo parlerà apertamente con la cameriera del circolo per intimarle di stare alla larga dal figlio di Umberto.

Flavia e Adelaide, intanto, cominceranno a sospettare della buona fede del Guarnieri, visto che ha promesso ad entrambe lo stesso braccialetto. Allo stesso tempo, la giovane Brancia di Montalto deciderà di affrontare a muso duro la sorella di Marcello per farla allontanare dal suo ragazzo.

Infine a casa Cattaneo, giungerà una terribile notizia, tanto che Luciano e la moglie Silvia saranno visibilmente sconvolti, così come Roberta, la quale non riuscirà a proferire una parola. Cosa sia effettivamente successo sarà però chiaro solo nelle puntate successive.