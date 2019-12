Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Paradiso delle Signore, la soap opera arrivata alla sua quarta fortunata stagione sulla tv statale. La trama della puntata del 13 dicembre su Rai Uno, rivela che Marcello Barbieri racconterà a Salvatore Amato di aver avuto problemi con la giustizia. Umberto, invece, sarà sempre più vicino a Flavia Brancia di Montalto per un suo secondo fine, mentre Silvia temerà che suo marito la stia tradendo con Clelia, tornata in piana stabile al suo posto di capo-commessa.

Il Paradiso delle Signore, puntata 13 dicembre: Salvatore scopre che Marcello è stato in carcere

Continuano le appassionanti vicende dello sceneggiato ambientato al grande magazzino. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, riguardanti la puntata di venerdì 13 dicembre 2019 dalle ore 15:40 su Rai Uno, rivelano che Marcello intenderà scommettere tutti i suoi soldi alle corse dei cavalli. Fortunatamente, il Barbieri sarà benedetto dalla fortuna, tanto da raddoppiare la somma, che aveva tra le sue mani.

Roberta, a questo punto, aiuterà il giovane a mantenere il segreto. Poi la Pellegrino cercherà di fargli capire i rischi del gioco, tanto da spingerlo a compiere un altro passo significativo. In particolare, lo convincerà a raccontare a Salvatore il suo terribile passato. Per questo motivo, l'Amato apprenderà che Marcello è stato in carcere, tanto da avere una reazione che sorprenderà tutti.

Umberto sempre più preso da Flavia

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore in onda domani 13 dicembre sul primo canale della tv statale, rivelano che Umberto (Roberto Farnesi) cercherà di passare sempre più tempo insieme a Flavia, la madre di Ludovica rimasta vedova pochi mesi fa.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Serie TV Anticipazioni Tv

Infatti, avrà intenzione di far cadere la Brancia di Montalto tra le sue braccia per risollevare le sue finanze, cadute in disgrazia. Riccardo, nel frattempo, eviterà di interrompere la coppia come aveva fatto in passato. Dopodiché, il giovane Guarnieri partirà per Cortina dopo aver incontrato Angela al circolo.

Silvia gelosa di Luciano e Clelia

Silvia si troverà da sola tra le quattro mura di casa. Suo marito Luciano (Giorgio Lupano), infatti, farà tardi, in quanto occupato a concludere un lavoro extra al grande magazzino.

La signora Cattaneo, a questo punto, brucerà di gelosia, poiché crederà che suo marito la stia tradendo con Clelia Calligaris, tanto da correre sul posto di lavoro. Qui, la madre di Federico farà una scoperta che la lascerà completamente attonita. In attesa di vedere questo nuovo episodio in televisione, si ricorda che lo sceneggiato è possibile rivederlo in streaming su Rai Play oppure in seconda serata su Rai Premium, il canale 25 del digitale terrestre.