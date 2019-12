Le vicende della soap opera Il Paradiso delle signore continuano a sorprendere con clamorosi colpi di scena. Nell’episodio che i telespettatori vedranno il 12 dicembre 2019, Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini) troverà un escamotage per conquistare una volta per tutte Gabriella Rossi (Ilaria Rossi). Il migliore amico di Riccardo Guarnieri vorrà dare un aiuto economico a Salvatore Amato (Emanuel Caserio), per consentirgli di acquistare la caffetteria. Pur essendo rimasta sorpresa la talentuosa stilista del grande magazzino si prenderà del tempo per decidere se accettare o meno la generosa offerta del suo corteggiatore.

Angela turbata, Roberta incoraggia Marcello

Gli spoiler della quarantaquattresima puntata che verrà trasmessa su Rai 1 giovedì 12 dicembre 2019 a partire dalle ore 15:40, svelano che Angela sarà turbata a causa del fratello. In particolare la cameriera del circolo mentre continuerà ad alloggiare da Roberta e Gabriella, non saprà come mettere al corrente le due amiche del progetto di Marcello per riscattare la caffetteria. Il giovane Guarnieri per acquistare l’attività commerciale sarà indeciso se giocare ai cavalli con i soldi che ha vinto al totocalcio con la speranza di farli fruttare.

Soltanto la Pellegrino approverà l’idea del suo spasimante, dandogli la giusta carica. Il fratello di Angela infatti grazie alla venere su cui ha puntato gli occhi, comincerà a credere in se stesso. Non appena Cosimo capirà che il fidanzato di Gabriella si trova in una brutta situazione per essere rimasto senza lavoro, coglierà l’occasione al volo.

Cosimo deciso a far breccia nel cuore di Gabriella, Umberto invita Flavia a cena

Per l’ennesima volta il fidato amico di Riccardo farà capire di voler fare breccia nel cuore della futura nuora di Agnese a tutti i costi.

Per riuscire nella difficile impresa, il Bergamini dirà alla Rossi di essere disposto a finanziare il giovane Amato, ma purtroppo non riceverà nessuna risposta. Successivamente le veneri esulteranno di felicità quando rivedranno Clelia Calligaris di nuovo al paradiso, con il suo vecchio ruolo di capo commessa al posto della Molinari. Intanto Umberto continuerà a portare avanti il piano stretto con Adelaide, proponendo a Flavia di cenare con lui nella sua villa. Quest’ultima accetterà l’invito del Guarnieri, dopo aver appreso che la contessa Sant’Erasmo non trascorrerà la serata con loro.

Purtroppo Riccardo rovinerà l’appuntamento del padre, poiché invece di passare il fine settimana a Cortina tornerà a casa prima del previsto proprio nel momento sbagliato. A questo punto il suocero di Vittorio si vedrà costretto a salutare a malincuore la madre di Ludovica.