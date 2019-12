Nella popolare e appassionante soap opera italiana Il Paradiso delle signore, gli intrighi e i colpi di scena continuano ad essere numerosi. Le anticipazioni della puntata che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Rai giovedì 19 dicembre 2019 annunciano che Marta Guarnieri (Gloria Radulescu), pur sapendo di non dover avere troppi pensieri per via della sua gravidanza, avrà un turbamento. La moglie di Vittorio Conti sarà abbastanza dispiaciuta, perché non riuscirà proprio ad accettare il fatto che la sua amica Clelia Calligaris (Enrica Pintore) presto se ne andrà via di nuovo.

Per tale ragione, la sorella di Riccardo troverà subito un modo per convincere l’ex capocommessa a continuare a lavorare nel negozio più grande del capoluogo lombardo anche dopo le festività natalizie.

Agnese litiga con Salvatore e Rocco, Marcello accetta l’aiuto di Riccardo

Nel quarantanovesimo episodio della serie televisiva che il pubblico vedrà nella fascia pomeridiana di Rai 1 il 19 dicembre 2019, Salvatore e Rocco per l’ennesima volta avranno una discussione con Agnese a causa di Armando. In particolare la signora Amato entrerà in conflitto con il figlio e il nipote, dopo avergli fatto sapere di aver invitato la proprietaria della casa in cui alloggiavano i fratelli Barbieri a dare la struttura in affitto al Ferraris.

Nonostante ciò, la collezionista del paradiso market comunicherà al capo magazziniere di potersi finalmente trasferire nel suo stesso palazzo. Ebbene sì, la futura suocera della talentuosa stilista Gabriella non si lascerà condizionare affatto dai suoi cari. Successivamente Salvatore riuscirà a convincere Marcello ad accettare l’offerta economica di Riccardo, precisandogli che soltanto in questo modo potranno entrare in possesso della caffetteria.

Marta decisa a non far partire Clelia, il primogenito di Umberto rassicura Ludovica

Le veneri del lussuoso magazzino, non appena apprenderanno dal direttore Vittorio che al termine delle feste di Natale la storica capocommessa Clelia lascerà di nuovo Milano, acquisteranno subito un regalo per il piccolo Carletto.

Nel contempo Marta, decisa a far cambiare idea alla Calligaris al più presto possibile, architetterà un piano per non farla tornare a Roma. In seguito il primogenito di Umberto rassicurerà Ludovica, quando la giovane ereditiera gli farà capire di essere parecchio gelosa di Angela. Addirittura Riccardo, per far stare tranquilla la Brancia Di Montalto, arriverà a sminuire il rapporto instaurato in poco tempo con la cameriera del circolo, nel momento in cui gli sottolineerà di non gradire per niente le attenzioni che continua a riservarle.