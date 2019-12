Nuovo spazio incentrato sulle anticipazioni della soap opera Il Paradiso delle signore, ispirata ad un romanzo di Emile Zola. Le vicende del grande magazzino milanese, continuano ad appassionare il pubblico con intrighi, colpi di scena e intrecci amorosi. Nell’episodio che i telespettatori potranno vedere il 2 gennaio 2020, Adelaide Di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) mostrerà il suo vero volto ad Angela Barbieri (Alessia Debandi), che non ha ancora avuto modo di conoscerla in maniera approfondita.

Dopo essere stata messa in guardia da Ludovica Brancia Di Montalto, la cognata di Umberto Guarnieri minaccerà la cameriera del circolo facendole capire di dover stare alla larga da suo nipote Riccardo. Per la precisione, la sorella di Marcello si vedrà costretta ad accettare le condizioni imposte dalla diabolica contessa, se non vorrà ritrovarsi senza un lavoro da un giorno all’altro.

Ludovica finge di non essere gelosa di Angela, Clelia sorprende Roberta mentre piange

Nella 54esima puntata che occuperà la fascia pomeridiana della rete ammiraglia Rai giovedì 2 gennaio 2020, Ludovica attuerà una messinscena.

La giovane ereditiera, non appena Riccardo la metterà al corrente del desiderio di Angela, cioè quello di voler riabbracciare il figlio, fingerà di non essere infastidita dalla scoperta appena fatta. La Brancia Di Montalto farà credere al primogenito di Umberto di non provare nessuna gelosia per la cameriera del circolo, nonostante abbia fatto una confessione così intima ed importante proprio a lui. La figlia di Flavia assumerà questo atteggiamento di indifferenza, per non commettere lo stesso errore del passato, in poche parole per non stare troppo attaccata a Riccardo. Nel contempo Roberta si lascerà andare ad un lungo sfogo, sotto lo sguardo di Clelia. La Pellegrino sarà abbastanza turbata, poiché non saprà che sentimenti provare nei confronti del fidanzato Federico e di Marcello.

Gabriella respinge Cosimo, Adelaide ricatta la sorella di Marcello

In seguito Gabriella, dopo aver indossato l’anello di fidanzamento regalatole da Salvatore per chiederle di sposarlo, cambierà il suo comportamento. La talentuosa stilista sceglierà di essere sincera con il suo spasimante Cosimo, dicendogli apertamente di smettere di continuare a farle la corte. Non appena vedrà Ludovica stare male a causa di Angela, la contessa di Sant’Erasmo non ci penserà due volte a ricattare la giovane cameriera del circolo. Scendendo nel dettaglio, la cognata di Umberto inviterà la sorella di Marcello a prendere le distanze da suo nipote Riccardo, se non vorrà essere licenziata. Roberta, mentre avrà tra le mani un libro di chimica, cercherà di capire qual è il motivo per cui prova attrazione fisica per il giovane Barbieri.