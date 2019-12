La prima puntata della prossima settimana de Il Paradiso delle signore, lunedì 9 dicembre, sarà parecchio movimentata. Un colpo di scena, infatti, cambierà le carte in tavola creando molto sgomento per Silvia. La capo commessa Molinari, infatti, a causa di un problema di salute sarà costretta ad allontanarsi per un po' di tempo dal grande magazzino. Vittorio Conti, allora, coglierà la palla al balzo circa il ritorno di Clelia Calligaris per farle una proposta.

Il direttore dello shopping center, infatti, le chiederà se è disposta a tornare a lavorare all'interno del grande magazzino. La Calligaris, nonostante qualche piccola titubanza, deciderà di accettare.

Quando Silvia verrà a conoscenza della novità, ovviamente, non la prenderà affatto bene.

Spoiler Il Paradiso delle signore: Vittorio chiede a Clelia di sostituire la Molinari

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì 9 dicembre vedremo che ci sarà una pericolosa novità per Clelia e Luciano. I due, infatti, torneranno a lavorare fianco al fianco per volontà di Vittorio. La capo commessa Molinari, infatti, si congederà dal suo impiego per un periodo di tempo ancora indefinito e il direttore del grande magazzino chiederà alla Calligaris di sostituirla.

Dopo aver ricevuto da lei un sì, Conti la farà entrare, nuovamente, a pieno regime tra le Veneri del Paradiso.

Le sue colleghe, ovviamente, saranno felici della cosa, tuttavia, ci sarà qualcuno che non prenderà affatto di buon grado la notizia. Silvia, infatti, si preoccuperà molto del ritorno a Milano di Clelia. La donna, però, si sarebbe dovuta trattenere in città solo per un breve periodo, il tempo di risolvere alcune questioni relative al suo defunto perfido marito. Ad ogni modo, il suo soggiorno si protrarrà molto più a lungo del previsto.

Trama puntata 9 dicembre: Marcello e Salvatore fanno dodici al totocalcio

Quando Silvia scoprirà che la sua rivale in amore tornerà a lavorare al Paradiso delle signore, non sarà affatto tranquilla. Nel frattempo, su di un altro versante, vedremo che Marcello e Salvatore continueranno a fare i conti con la vicenda relativa alla perdita del lavoro in caffetteria a causa della chiusura dell'attività. I due protagonisti però, saranno investiti da una botta di fortuna che potrebbe cambiare considerevolmente le carte in tavola.

Marcello e Salvatore, infatti, nel corso della puntata di lunedì 9 dicembre, apprenderanno di aver fatto dodici al totocalcio. La bellissima notizia, ovviamente, gli farà immediatamente balenare un'idea allo scopo di salvare le sorti della caffetteria e, di conseguenza, la loro professione.