Il Paradiso delle Signore 4 prosegue con le avventure dei personaggi della Milano degli anni '60. Per la settimana che precede il Natale ci saranno moltissime sorprese ad attendere i telespettatori. Nella puntata di martedì 17 dicembre, la storia tra Gabriella e Salvatore subirà un momento difficile dovuto alla gelosia provocata per colpa di Cosimo. La crisi di Umberto preoccuperà il commendatore, che però avrà dalla sua parte Adelaide, mentre Angela si presenterà a Villa Guarnieri.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4: Riccardo si fa avanti per la caffetteria

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4, di martedì 17 dicembre, raccontano che Gabriella e Salvatore avranno qualche problema.

I due ragazzi, infatti, discuteranno come sempre per la gelosia a causa di Cosimo, ma questa volta non riusciranno a riappacificarsi come in passato. Il Bergamini, pur di conquistare l'attenzione di Gabriella, sarà disposto a finanziare Salvatore per l'acquisto della caffetteria.

A voler aiutare i ragazzi con il sogno imprenditoriale, tuttavia, non ci sarà solo Cosimo: anche Riccardo si proporrà come finanziatore. Il giovane Guarnieri deciderà di farsi avanti con Marcello per comprare la Caffetteria, perché in questo modo potrebbe finalmente sdebitarsi con Angela per l'incidente accaduto settimane prima. Che cosa decideranno di fare i ragazzi?

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, 17 dicembre: la Molinari lascia il lavoro

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 del 17 dicembre rivela che nella puntata di martedì Adelaide starà vicina a Umberto, mentre quest'ultimo sarà preoccupato per la sua situazione finanziaria sempre più a rischio. La cognata avrà già in mente un piano per aiutarlo a risollevarsi. Nel frattempo Flavia comincerà a capire che qualcosa non va e si darà da fare per indagare sulla natura del rapporto che lega Adelaide a Umberto. Sono solamente cognati o c'è qualcosa di più?

Se la Brancia dovesse scoprire che i due sono anche amanti, sicuramente il loro piano salterebbe.

Intanto al Paradiso la Molinari comunicherà che per lei le feste natalizie non saranno soltanto una pausa. La capo commessa, infatti, sarà costretta a lasciare il suo posto di lavoro. Subentrerà ancora una volta Clelia, nonostante le remore con cui era tornata? Nel frattempo a Villa Guarnieri sarà annunciata un'ospite inaspettata: Angela Barbieri si presenterà a casa di Riccardo perché vuole confessargli un segreto.

Di cosa si tratterà? Questo potrebbe riavvicinare i due giovani e mettere definitivamente fuorigioco Ludovica? Per scoprirlo non resta che aspettare di seguire le prossime puntata de Il Paradiso delle Signore 4.