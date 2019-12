Le vicende de Il Paradiso delle Signore stanno conquistando sempre di più i telespettatori italiani, anche grazie alla bravura di attori come Roberto Farnesi e Vanessa Gravina.

La trama della puntata del 18 dicembre su Rai Uno, svela che Clelia Calligaris rivelerà a Luciano di voler tornare a Roma, mentre Agnese Amato aiuterà Armando Ferraris a trovare un'abitazione.

Il Paradiso delle Signore, puntata 18 dicembre: Clelia vuole tornare a Roma, Agnese aiuta Armando

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardante la nuova puntata di mercoledì 18 dicembre 2019 su Rai Uno, annunciano tanti colpi di scena per gli amanti della soap opera con protagonista Alessandro Tersigni.

In particolare, Luciano incontrerà Clelia (Enrica Pintore) alla caffetteria. Qui, la Calligaris confesserà al ragionier Cattaneo di voler restare al grande magazzino per tutte le feste natalizie. Inoltre lo avviserà di aver intenzione di tornare a Roma. Per questo motivo, il posto di capo-commessa si troverà scoperto, tanto che Vittorio e il padre di Nicoletta dovranno trovare una soluzione.

Intanto, Agnese (Antonella Attili) scoprirà che Angela si è trasferita a casa di Gabriella (Ilaria Rossi) e Roberta.

A tal proposito, la signora Amato crederà che l'appartamento, rimasto sfitto, sia una buona occasione per Armando, in cerca di una nuova abitazione. Di conseguenza, la madre di Salvatore farà di testa sua, tanto da parlare bene del magazziniere Ferraris alla padrona di casa.

Riccardo vuole comprare la caffetteria, Roberta e Marcello vicini

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore, in onda il 18 dicembre su Rai 1, rivelano che Riccardo informerà Angela di aver preso un'importante decisione. Il giovane Guarnieri, infatti, le confesserà di voler acquistare la caffetteria per aiutare Marcello e Salvatore.

Un modo, per sdebitarsi dell'incidente accorso un po di tempo prima alla Barbieri. Ma il fratello della cameriera apparirà molto scettico, in quando non sa se fidarsi o meno del figlio di Umberto.

Nel frattempo, Roberta (Federica De Benedittis) e Marcello diventeranno sempre più complici, grazie alla vincita ai cavalli. I due amici, infatti, stabiliranno un legame molto più intimo. In questo frangente, il socio del giovane Amato racconterà alla Pellegrino un segreto del suo passato. In particolare, la donna rimarrà molto colpita dal lato nuovo del fratello di Angela, tanto da ipotizzare la nascita di una nuova storia d'amore.

Come evolverà la storia? In attesa di saperlo, si ricorda che la soap opera sarà in pausa nella settimana dal 23 al 27 dicembre, in occasione delle festività natalizie.