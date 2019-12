il paradiso delle signore tornerà a fare compagnia ai suoi fedeli telespettatori con importanti e clamorosi colpi di scena. Le trame inerenti le puntate in onda dal 6 al 10 gennaio, rivelano che Marta salverà la vita al piccolo Carletto, ma poi si sentirà male. Intanto, Silvia, Luciano e Roberta verranno a sapere che Federico ha avuto un incidente e rischia di rimanere paralizzato a vita mentre Armando scoprirà qualcosa sul conto di Giuseppe Amato. Infine, Adelaide scoprirà la relazione tra Umberto e Flavia.

Il Paradiso delle signore, Federico è su una sedia a rotelle

Le trame Il Paradiso delle signore dal 6 al 10 gennaio, rivelano che Silvia, Luciano e Roberta saranno sconvolti dalla notizia dell'incidente in cui è rimasto coinvolto Federico. Il ragioniere vista la situazione si precipiterà a Bolzano mentre Marta e Vittorio saputa la notizia, andranno a casa Cattaneo per invitare Silvia a passare il giorno dell'Epifania con loro al Paradiso che è momentaneamente chiuso al pubblico. Intanto, Roberta si chiederà quale sia il modo giusto di comportarsi nei confronti di Marcello visto quanto accaduto al suo fidanzato mentre Silvia che è preoccupata per suo figlio sarà insospettita dalla vicinanza tra la sua futura nuora ed il giovane Barbieri.

Nel frattempo, Riccardo sembrerà essere sempre più affascinato da Angela mentre Ludovica non volendo rassegnarsi a perderlo, lo terrà d'occhio. Luciano, ormai giunto a Bolzano, non dirà a Silvia la verità sulle condizioni di Federico mentre Agnese diventerà il punto di riferimento della signora Cattaneo. Poco dopo, Roberta confiderà a Gabriella che il ritorno del suo fidanzato le mette ansia. Nel frattempo Marta prenoterà una visita dal ginecologo senza dire nulla a Vittorio e nonostante sua zia Adelaide le consiglierà di non mantenere il segreto col marito, lei farà di testa sua. Poco dopo, Rocco continuerà il suo percorso istruttivo con l'aiuto di Armando che nel frattempo scoprirà qualcosa di inquietante sul conto di Giuseppe Amato. Il capo magazziniere informerà Salvatore della novità.

Intanto, Federico tornerà a casa e Silvia e Roberta rimarranno sconvolte nel constatare le sue reali condizioni di salute, il giovane è infatti su una sedia a rotelle a causa dell'incidente.

Federico ha gli incubi, Marta si propone come baby sitter

Roberta si confiderà con Gabriella e Angela e dirà loro che vedere Federico in quelle condizioni, le ha provocato una strana sensazione. Nel frattempo, i medici informeranno i Cattaneo del fatto che il loro figlio potrebbe non tornare mai più a camminare. Silvia e Luciano sconvolti dalla notizia decideranno di non dire la verità al ragazzo almeno per il momento. Poco dopo, Flavia dirà ad Umberto che la sua promessa diverrà realtà soltanto quando lui ufficializzerà pubblicamente la loro relazione. Intanto, Achille Ravasi non potrà fare a meno di notare che la Brancia ed il commendatore sono piuttosto intimi e così inizierà ad insinuare dei dubbi in Adelaide.

Visti gli ultimi sviluppi nella faccenda del loro parente, Rocco e Salvatore chiederanno aiuto ad Armando per scoprire qualcosa di più su tutta la vicenda visto che Giuseppe sembra essere sparito nel nulla. Intanto, Luciano racconterà a Vittorio la verità sulla salute di Federico, il quale fatica a dormire a causa degli incubi durante i quali rivive il momento che lo ha reso paralitico. Roberta si comporterà in maniera responsabile e matura restando vicino al fidanzato e Luciano la ringrazierà per questo. Intanto, Flavia e Umberto proseguiranno la loro relazione segreta, ma Adelaide noterà qualche stranezza di troppo e così chiederà a Riccardo se sa qualcosa circa il legame tra il cognato e la Brancia.

Achille Ravasi cercherà di approfittare della situazione per corteggiare la Sant'Erasmo ed allontanarla da Umberto. Più tardi Marta farà un favore a Clelia proponendole di occuparsi di Carletto.

Marta salva Carletto e poi si sente male

Roberta sarà sempre più dubbiosa sui suoi sentimenti e visto ciò che è successo al suo ragazzo, farà di tutto per allontanare Marcello. Tuttavia ad un certo punto, si confiderà con Gabriella ed ammetterà di non essere più innamorata di Federico, il quale al contrario non può fare a meno di lei. Intanto, Silvia rischierà di tradire il patto fatto con Luciano e di rivelare a suo figlio la verità circa il suo stato di salute.

Più tardi, Adelaide sarà certa della relazione tra Umberto e Flavia e ne sarà molto delusa, ma deciderà di tenere per sé il segreto. Federico scriverà un biglietto a Roberta la quale, dopo averlo letto, crollerà mentre Marcello non sapendo più cosa fare, chiederà consiglio a Salvatore. Poco dopo, Marta salverà la vita a Carletto che stava rischiando di essere investito da un auto. Clelia saputa la notizia, le consiglierà di non tornare al lavoro, ma lei agirà nella maniera opposta. Tuttavia, poco dopo deciderà di tornare a cada visto che si sentirà molto stanca. La signora Conti, poco dopo si sentirà male e Vittorio appena rientrato, la troverà sul pavimento priva di sensi.