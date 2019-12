'Il Paradiso delle signore' riscuote sempre molto successo grazie alle sue storie ricche di colpi di scena: le anticipazioni sulle trame delle puntate dal 9 al 13 dicembre rivelano che Salvatore e Marcello, avendo vinto al totocalcio, decideranno di rilevare la caffetteria e che Silvia non sopporterà il fatto che Clelia sia rimasta a Milano, divenendo così preda della gelosia. Sempre nelle stesse puntate vedremo che Marta rimarrà a casa a causa di un leggero malore al ventre e che Umberto farà la corte a Flavia.

Il Paradiso delle signore: Marcello e Salvatore vincono al totocalcio

Le trame 'Il Paradiso delle signore' rivelano che Federico chiamerà a casa per avvisare che non potrà più tornare a Milano per Natale, scusandosi con sua madre Silvia. Il giovane si renderà conto che qualcosa non va e si preoccuperà per sua madre, la quale gli confesserà che Clelia è tornata a Milano e che ciò non la lascia tranquilla. Nel frattempo, Marcello e Salvatore faranno dodici al totocalcio e, presi dall'entusiasmo della vincita, decideranno di rilevare la Caffetteria.

Poco dopo Armando verrà a sapere delle intenzioni dei due ragazzi e consiglierà loro di farsi aiutare dal ragionier Cattaneo per stabilire il piano finanziario per perseguire il loro obiettivo.

Intanto, Umberto continuerà a non vedere di buon occhio una possibile unione tra Riccardo e Ludovica mentre Adelaide sarà di tutt'altro avviso. La signorina Molinari avrà un malore che la costringerà a prendersi una pausa dal lavoro e Vittorio chiederà a Clelia di sostituirla. Poco dopo, Silvia scoprirà che Clelia resterà a Milano visto che Luciano la metterà al corrente del fatto che la donna tornerà a lavorare come capo commessa al posto della Molinari.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Agnese, parlando con Armando, gli riferirà di nutrire qualche dubbio sul conto di Marcello e il Ferraris a quel punto, per farla stare più tranquilla, le prometterà di prendere informazioni sul giovane. Al Circolo Ludovica, dopo aver notato che tra Angela e Riccardo c'è confidenza, cercherà di mettere in guardia la Barbieri. Silvia, in preda alla gelosia, si presenterà al grande magazzino e chiederà ad Agnese di tenere d'occhio la Calligaris e suo marito.

Marta ha un malore, Armando scopre il passato di Marcello

Salvatore dirà a Marcello che il giorno dopo dovranno presentarsi all'appuntamento con il direttore della banca per parlare del prestito necessario all'acquisto della caffetteria, ma il giovane Barbieri ad un certo punto verrà assalito dal dubbio che il suo passato possa pregiudicare tutta l'operazione.

Nel frattempo, Marta avvertirà un fastidio al ventre e Vittorio, temendo il peggio, la obbligherà a restare a casa a riposarsi. Poco dopo Gabriella sosterrà Salvatore e questo sarà fondamentale per far sì che si presenti all'appuntamento con il direttore della banca. Intanto, Armando manterrà la promessa fatta ad Agnese e scoprirà il passato di Marcello.

A Villa Guarnieri Adelaide proporrà ad Umberto di passare le vacanze di Natale con le Brancia di Montalto. Silvia e Luciano inviteranno nuovamente a cena Armando ed Agnese, mentre Clelia al Paradiso ripenserà al primo bacio con il ragionier Cattaneo.

Angela non saprà come gestire il ruolo del fratello nella trattativa per l'acquisto della caffetteria di fronte a Roberta e Gabriella. Intanto, Marcello valuterà se scommettere sulle corse dei cavalli i soldi vinti al totocalcio per farli fruttare ulteriormente, ma Roberta capirà tutto. Cosimo nel frattempo cercherà in tutti i modi di conquistare Gabriella ed arriverà a proporsi di finanziare Salvatore, ma lei prenderà tempo. Al Paradiso, le Veneri si godranno il ritorno di Clelia.

Umberto corteggia Flavia, Silvia sempre più gelosa

Umberto Guarnieri manderà avanti il suo piano per cercare di entrare in possesso del patrimonio delle Brancia di Montalto e deciderà di fare la corte a Flavia: l'uomo la inviterà a cena alla Villa approfittando del fatto che Adelaide sia partita.

La Brancia accetterà l'invito, ma Riccardo tornerà a casa all'improvviso e li interromperà proprio nel momento in cui le cose si stavano facendo interessanti. Nel frattempo, Roberta si recherà in Caffetteria cogliendo alla sprovvista Marcello: la giovane farà una sorpresa al Barbieri e lo aiuterà con le scommesse sui cavalli, il ragazzo con Roberta dalla sua si sentirà talmente coraggioso che rivelerà il suo passato a Salvatore. Poco dopo, Umberto inviterà di nuovo Flavia e questa volta non ci sarà Riccardo ad interromperli.

Il giovane Guarnieri partirà alla volta di Cortina, ma prima di andare incrocerà Angela al Circolo. Nel frattempo Silvia sarà sempre più gelosa e, sapendo che Luciano si tratterrà al lavoro per alcuni conteggi, penserà che invece sia con Clelia e si farà prendere da mille dubbi, ma il finale della serata sarà molto diverso da come se lo aspettava.