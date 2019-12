Il Paradiso delle Signore 4 torna a stupire i suoi telespettatori con le avventure dei protagonisti della Milano degli anni '60. Nella settimana che va dal 16 al 20 dicembre, Riccardo si offrirà di aiutare Marcello con la caffetteria. Gabriella litigherà con Salvatore a causa di Cosimo, mentre la Molinari comunicherà che lascerà definitivamente il posto di lavoro. Agnese proporrà ad Armando di andare a vivere nel suo stesso palazzo, mentre Roberta si lascerà andare con Marcello.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, dal 16 al 20 dicembre: Silvia e Luciano prossimi a partire per Bari

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 dal 16 al 20 dicembre raccontano che sarà una settimana ricca di novità.

A casa Cattaneo, Silvia deciderà di confessare a Luciano che qualche giorno prima ha telefonato dalla pensione di Clelia. Più tardi, la Galligaris incontrerà il ragioniere e gli dirà che, nonostante abbia intenzione di rimanere per le feste natalizie, i suoi piani sono di ripartire e andare via da Milano. Luciano e Vittorio dovranno pensare quindi a una soluzione alternativa per il posto da capocommessa. Le Veneri penseranno di fare un piccolo regalo a Carletto, vista l'imminente partenza di Clelia, ma Marta non avrà nessuna intenzione di arrendersi e proverà a convincerla a restare. Cosa deciderà di fare la Calligaris?

A casa Cattaneo i coniugi si prepareranno alla partenza per Bari: trascorreranno il Natale in compagnia di Nicoletta e Margherita.

Trame settimanali Il Paradiso delle Signore 4, 16-20 dicembre: Gabriella litiga con Salvatore

Le trame settimanali de Il Paradiso delle Signore 4 fino al 20 dicembre rivelano che Ludovica e Riccardo saranno molto vicini. Angela li vedrà ritornare da un weekend trascorso insieme, a Cortina. Il giovane rampollo rassicurerà la Brancia sulla sua gelosia per la cameriera: Riccardo sminuirà il suo rapporto con la Barbieri. Nel frattempo, Gabriella e Salvatore litigheranno a causa di Cosimo. Le attenzioni dell'imprenditore nei confronti della ragazza e la sua offerta di aiuto per la caffetteria scateneranno la gelosia del giovane Amato.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Serie TV Anticipazioni Tv

La coppia sarà in preda ai malumori, ma oltre a Cosimo ci sarà qualcun altro pronto ad offrire il suo aiuto a Marcello e Salvatore per la caffetteria: Riccardo Guarnieri. Il giovane rampollo si proporrà come finanziatore per sdebitarsi nei confronti di Angela. Il Barbieri sarà titubante di fronte all'offerta di Riccardo, ma sarà convinto da Salvatore ad accettare. I due giovani potranno così finalmente realizzare il loro sogno di acquistare la caffetteria. Un altro colpo di scena coinvolgerà i personaggi del Paradiso: Roberta si lascerà andare inaspettatamente con Marcello!

Nel frattempo, Agnese, dopo aver scoperto che la casa in cui vivevano Angela e Marcello sarà sfitta, proporrà ad Armando di trasferirsi lì.

Salvatore e Rocco, ovviamente, non prenderanno bene l'iniziativa della donna. Inoltre ci sarà uno spiacevole equivoco per Umberto: l'uomo si troverà a dover affrontare Adelaide e Flavia, entrambe convinte di trascorrere le feste da sole con il commendatore.