Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Paradiso delle Signore, la soap opera che sta ottenendo moltissimo successo su Rai 1. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda da lunedì 16 a venerdì 20 dicembre rivelano che Salvatore e Gabriella avranno delle discussioni per via della gelosia. Agnese, invece, suggerirà ad Armando di prendere una casa in affitto proprio dove abita lei. Infine Riccardo sminuirà il suo rapporto con Angela Barbieri.

Il paradiso delle signore puntate 16-20 dicembre: Salvatore e Gabriella litigano

Nuovi intrighi appassioneranno i telespettatori della soap opera ambientata nella Milano degli anni '50 e '60.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore dal 16 al 20 dicembre svelano che Umberto si dividerà tra Flavia e Adelaide: le due nobildonne si contenderanno l'attenzione del Guarnieri. La banca non concederà a Salvatore l'intera somma di denaro necessaria per l’acquisto della caffetteria. Intanto Cosimo insisterà nel corteggiare spudoratamente Gabriella, ragion per cui la ragazza finirà per litigare con il suo fidanzato. Riccardo, dopo aver saputo che a Marcello serve del denaro per comprare il bar, si offrirà di aiutarlo economicamente per sdebitarsi con Angela.

La signora Molinari sarà obbligata a lasciare ufficialmente il lavoro di capo commessa. A questo punto Clelia deciderà di rimanere al grande magazzino per aiutare le Veneri, visto e considerato il pienone durante le festività natalizie. Tuttavia la Calligaris esprimerà il pensiero di non volersi trattenere a lungo a Milano per via del sentimento che prova per Luciano.

Riccardo sminuisce il rapporto con Angela

Armando sarà alla ricerca di una nuova abitazione: a quel punto Agnese gli farà sapere che nel suo palazzo c'è una casa in affitto che potrebbe fare al caso suo.

In seguito, però, la donna dovrà fare i conti con suo figlio e Rocco. Nel frattempo Ludovica sarà sempre più gelosa di Angela, per questo motivo Riccardo cercherà di rassicurarla sminuendo il suo rapporto con la Barbieri. Marcello, invece, sarà molto diffidente riguardo il prestito che vuole concedergli il giovane Guarnieri per acquistare la caffetteria. Le litigate tra Salvatore e Gabriella andranno a peggiorare: il ragazzo non riuscirà più a tenere a bada la sua gelosia nei confronti di Cosimo. D'altro canto, Marta avrà un’idea in mente per convincere Clelia a rimanere a lavorare come capo commessa.

Umberto deve decidere con chi passare le feste

Le anticipazioni settimanali de Il paradiso delle signore rivelano che il Natale sarà ormai vicino e Umberto si ritroverà coinvolto in un malinteso che interesserà Flavia e Adelaide, entrambe felici di festeggiare con lui le feste nella grande villa di Rapallo. Intanto arriverà il giorno tanto atteso per la firma del contratto che prevede l'acquisto della caffetteria di Salvare e Marcello. Infine la Calligaris prenderà una decisione importante per il suo futuro, mentre Roberta si lascerà andare con il fratello di Angela.

Cosa succederà tra i due? Non ci resta che attendere le trame dei prossimi episodi. Nel frattempo ricordiamo che la soap pomeridiana di Rai 1 andrà in vacanza in occasione delle feste natalizie e quelle di Capodanno, quindi ritornerà in onda nel gennaio 2020.