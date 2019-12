Quest'anno il Paradiso delle Signore si prenderà una piccola pausa durante le festività natalizie. La soap di Rai 1, infatti, non verrà trasmessa nella settimana tra il 23 e il 27 dicembre, ma i fan possono stare tranquilli: tutto tornerà regolarmente in onda da lunedì 30 dicembre. Nelle trame delle prossime puntate, anche al grande magazzino sarà tutto pronto per salutare il 1960. In particolar modo, nella puntata che andrà in onda proprio lunedì 30 dicembre alle ore 15:40 su Rai 1, i telespettatori assisteranno alla crisi di Roberta dopo il bacio appassionato con Marcello, mentre Riccardo e Vittorio verranno coinvolti nella preparazione dell'Expo.

Luciano e Clelia si troveranno ancora una volta a lavorare a stretto contatto e il rischio che possa riaccendersi la passione tra loro è molto alto.

Il Paradiso delle Signore 4, puntata 30 dicembre: Roberta confusa dopo il bacio con Marcello

Anche al Paradiso delle Signore il capodanno è alle porte, ma non tutti saranno sereni: Roberta, infatti, sarà sempre più confusa dopo il bacio che si è scambiata con Marcello e non sa più cosa proverà per il fidanzato Federico. A complicare ancora di più la situazione ci penserà proprio quest'ultimo, che per fare una sorpresa alla fidanzata le farà recapitare una lettera.

Alla vista di ciò Roberta entrerà in crisi, in quanto in lei riaffioreranno i sensi di colpa per quanto accaduto con Marcello. A tal proposito deciderà di confidarsi con l'amica Gabriella.

Dopo le feste di Natale il grande magazzino riaprirà i battenti e Clelia e Luciano torneranno a lavorare insieme, anche se con fatica: il ricordo di quello che hanno passato è ancora vivo in entrambi, ma cercano di resistere e convincersi che sia tutto finito. Nel mentre che le Veneri penseranno a come trascorrere l'ultima serata dell'anno, Riccardo e Vittorio Conti verranno convocati dall'avvocato Ravasi, vecchia conoscenza della contessa, per discutere di Italia '61, l'Expo che si terrà a Torino per celebrare i cento anni dall'Unità d'Italia.

Spoiler Il Paradiso delle Signore di lunedì 30 dicembre: Marcello va a vivere da Armando

Il 1960 ha portato tante novità in Casa Amato: Agnese ha iniziato a lavorare in pianta stabile al Paradiso delle Signore insieme a Gabriella, Salvatore è diventato proprietario della sua amata Caffetteria con il giovane Marcello Barbieri e in più si è fidanzato con Gabriella, da sempre innamorata di lui. Dagli Amato è arrivato anche Rocco, il cugino siciliano, che sta riuscendo piano piano a uscire dalla sua mentalità chiusa e ristretta, adattandosi alla moderna e frenetica vita milanese.

Per Agnese, inoltre, di grande importanza è stato l'incontro con Armando, capo magazziniere del Paradiso, con il quale ha scoperto di avere molte affinità e punti in comune. Il loro rapporto è diventato sempre più forte e profondo con il passare del tempo e proprio questo incomincerà a insospettire Salvatore e Rocco.

I due, per tenere sotto controllo l'uomo, penseranno di suggerire ad Armando di condividere l'appartamento con Marcello. Il giovane Barbieri ne sarà entusiasta: finalmente avrà un tetto sopra la testa, dopo lo sfratto di qualche mese fa, e poi si ritroverà proprio accanto a Roberta, di cui ormai è innamorato. Anche Armando dal canto suo sarà felice di dividere la sua casa con un giovane serio e volenteroso. A Villa Guarnieri, intanto, Umberto sarà deciso più che mai a mettere le mani sul patrimonio dei Brancia e per questo si spingerà sempre più in là con Flavia, la madre di Ludovica.