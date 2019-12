Nuovo spazio dedicato ad Il Segreto, lo sceneggiato che ogni giorno intrattiene quasi tre milioni di telespettatori sulle reti Mediaset. Le anticipazioni della puntata del 9 dicembre su Canale 5 rivelano che Maria Castaneda deciderà di allontanare Esperanza e Beltran da Puente Viejo mentre Mauricio Godoy si sveglierà dallo stato di coma dopo essere rimasto gravemente ferito per colpa di Carmelo Leal.

Il Segreto, puntata 9 dicembre: Maria allontana Esperanza e Beltran da Puente Viejo

Nuovi colpi di scena cattureranno l'attenzione dei telespettatori della soap opera iberica.

Gli spoiler de Il Segreto, riguardanti la nuova puntata trasmessa lunedì 9 dicembre, si soffermano su Maria, interpretata dall'attrice Loreto Mauleon. In particolare, la sorella di Matias (Ivan Montes) prenderà una decisione clamorosa sul futuro dei figli. La Castaneda, infatti, deciderà di mandare Esperanza e Beltran in un posto sicuro, sebbene con la morte nel cuore. Purtroppo Puente Viejo sarà in preda al terrore dopo la bomba che ha provocato la morte della sfortunata moglie di Fernando (Carlos Serrano) e l'incidente automobilistico ai danni di Irene Campuzano e Adela Arellano (Ruth Llopis).

Per questo motivo Raimundo (Ramon Ibarra) confesserà alla nipote di non sentirsi al sicuro nemmeno alla Villa, tanto da suggerire a quest'ultima di mandare i suoi figli in collegio per evitare eventuali problemi. In questo modo Maria sarà sempre più isolata, tanto che il Mesia si avvantaggerà di questa delicata situazione per avvicinarsi sempre di più a lei.

Mauricio si risveglia dal coma dopo l'agguato di Carmelo

La trama de Il Segreto in programma domani 9 dicembre annuncia che Carmelo sarà sempre più deciso a portare a termine la sua vendetta dopo la morte tragica della sua adorata moglie Adela, perita in seguito ad un drammatico fuoristrada.

In particolare, Leal si convincerà che dietro questa tragedia ci sia la mano diabolica di Francisca (Maria Bouzas). Per tale ragione deciderà di tenderle un agguato, nascondendosi all'interno della boscaglia. Peccato che il suo piano venga intralciato dallo sfortunato Mauricio (Mario Zorilla), che farà da scudo umano alla Montenegro. Godoy, infatti, si prenderà una pallottola in pieno petto, tanto da rimanere in coma per alcuni giorni. Fortunatamente la forte fibra permetterà al capomastro di ristabilirsi dalla grave ferita, tanto che Raimundo non esiterà ad interrogarlo sull'agguato.

In questo frangente l'ex fidanzato di Fe (Marta Tomasa) dimostrerà di non conoscere l'identità di chi ha tentato alla vita di Francisca. In attesa di vedere queste novità in televisione, si ricorda che l'appuntamento è visibile in streaming su 'Mediaset Play', poche ore dopo la messa in onda in televisione.