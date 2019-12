Grandi novità a Puente Viejo, nel corso della settimana che va dal 15 al 21 dicembre, infatti, assisteremo a delle importanti svolte. Fernando proseguirà con il suo diabolico intento di allontanare Maria da tutte le persone che tengono a lei e le vogliono bene. Antolina, invece, continuerà a tormentare Elsa. La povera Laguna, infatti, dopo il delicato intervento subito, necessita di cure e attenzioni e, soprattutto, di stare tranquilla.

La Ramos, però, le racconterà i dettagli della morte di Adela provocando nella giovane un crollo psicologico.

Il medico che la visiterà, infatti, si renderà conto del fatto che la ragazza sia profondamente peggiorata. Intanto, proseguiranno le guerre tra Carmelo e Francisca.

Spoiler Il Segreto dal 15 al 17 dicembre: Antolina fa impazzire Elsa

La puntata di domenica 15 dicembre de Il Segreto sarà incentrata sulla partenza dei figli di Maria. I due, infatti, andranno in collegio senza neppure riuscire a salutare Raimundo. Francisca, dal canto suo, continuerà ad essere adirata con la Castaneda per aver lasciato la villa ed essere andata a vivere a La Habana con il Mesia.

Lunedì 16 dicembre, invece, vedremo che Antolina continuerà a tormentare la povera Elsa. Quest'ultima dovrebbe riposare in modo assoluto, ma la Ramos approfitterà delle sue delicate condizioni per distruggerla psicologicamente. La perfida biondina racconterà alla sua rivale tutti i dettagli più dolorosi della morte di Adela. Elsa, ovviamente, sarà spiazzata dal dolore. Le idee di Antolina, però, non si limiteranno solo a questo. La ragazza, infatti, si procurerà delle boccette allo scopo di incendiare la casa di Isaac e Elsa.

Su di un altro versante vedremo che Maria incontrerà finalmente il luminare che dovrebbe consentirle di tornare a camminare. La donna, però, non saprà che Fernando sta tramando alle sue spalle. Il Mesia, infatti, corromperà il dottore e l'obbligherà a dire alla Castaneda che non riacquisterà mai più l'uso delle gambe.

Trame dal 18 al 21 dicembre: Mauricio si risveglia

Con il passare del tempo, Raimundo arriverà alla conclusione che Fernando sia l'unico a trarre giovamento dalle diatribe che si stanno verificando tra la Montenegro e i Santacruz.

Proprio per tale ragione, deciderà di controllare un po' meglio i movimenti del Mesia.

Nel corso dell'episodio di giovedì 19 dicembre de Il Segreto, vedremo che Francisca, nonostante sia adirata con Maria, si informerà sulle sue condizioni di salute e apprenderà che Fernando l'ha fatta visitare da uno specialista. Intanto, le condizioni di Elsa peggioreranno sempre di più.

La puntata di venerdì, infatti, metterà alla luce l'enorme peggioramento psicologico della Laguna. A seguito delle cattiverie subite da Antolina, infatti, la salute mentale di Elsa sarà compromessa e il dottore le consiglierà assoluto riposo.

Sabato, infine, Mauricio si risveglierà a seguito dell'incidente e Raimundo lo spingerà a raccontare la ricostruzione di quanto accaduto.