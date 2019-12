Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 6 gennaio a domenica 12 gennaio ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Puente Viejo starà sul punto di essere sommersa dalle acque della palude. Proprio per evitare tutto questo, alla Casona si riuniranno amici e nemici colpiti dall'alluvione e Raimundo Ulloa proporrà di unire le forze per difendere il piccolo paesino spagnolo.

Nel frattempo, Irene Campuzano cercherà il consenso da parte dei media e gli altri abitanti raccoglieranno le firme. Anche l'associazione delle donne si riunirà per presentare alcune idee di lotta che possano sostenere la protesta in atto.

Prudencio Ortega scoprirà il traumatico passato di Lola che la teneva legata a Donna Francisca

Successivamente, Matias Castaneda farà di tutto per far tornare sua sorella Maria in sé. Però la madre di Esperanza e Beltran non collaborerà, e non darà ascolto nemmeno a suo nonno Raimundo.

Poco dopo, Prudencio Ortega scoprirà il traumatico passato della sua amata Lola. Infatti, lo strozzino verrà a conoscenza che era questo il motivo per cui la sua donna era legata alle condizioni di Donna Francisca Montenegro. In particolare, la ragazza fu costretta ad uccidere il suo stesso padre quando venne a conoscenza che l'uomo abusava di nascosto di sua sorella. Però, sarà proprio grazie a questa terribile e oscura rivelazione che Lola e Prudencio sistemeranno le cose fra di loro e torneranno ad amarsi.

Maria inizierà a nutrire dei dubbi nei confronti della sua infermiera

Nel frattempo crescerà sempre di più l'attesa per l'appuntamento tra Elsa Laguna e il dottor Alvaro Fernandez. Quest'ultimo nelle puntate precedenti aveva inviato una lettera alla sua ex fidanzata per scusarsi di persona e risolvere la vecchia faccenda rimasta in sospeso tra di loro.

Invece, la nipote dell'Ulloa prenderà sempre di più le distanze dalla sua famiglia e improvvisamente la sua infermiera perderà i sensi e non si saprà cosa le sia successo.

Proprio per questo, poco dopo la Castaneda chiederà maggiori informazioni a Fernando su Dori e soprattutto il posto in cui l'ha incontrata. Il Mesia rassicurerà Maria dicendole che in passato la donna aveva già curato la figlia di un suo caro amico. Poi, ci sarà Dolores che avrà sempre più dubbi sulla strana relazione tra Don Berengario ed Esther.

Infine, gli sforzi della Matrona risulteranno vani perché la Corte le negherà la protezione giudiziaria di Puente Viejo e quindi il paesino finirà per allagarsi. La Montenegro e gli altri abitanti rimarranno scioccati da questa decisione e saranno incapaci di gestire questa ingiustizia ai danni loro e del paese.