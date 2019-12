Le anticipazioni della famosa soap opera spagnola Il Segreto riservano interessanti novità. Nelle puntate che andranno in onda da domenica 8 a venerdì 13 dicembre, Elsa Laguna si riprenderà al meglio dopo aver affrontato l'operazione al cuore, pertanto sarà pronta a lasciare l'ospedale e a tornare finalmente a casa. Frattanto gli abitanti di Puente Viejo saranno parecchio felici ed entusiasti di riabbracciare la Laguna e prepareranno per lei una speciale festa. Nel contempo Antolina sarà terribilmente turbata e non sarà per niente felice del fatto che Elsa si sia ripresa.

Maria manda i figli in collegio

Nelle puntate de Il Segreto che verranno trasmesse dall'8 al 13 dicembre, dopo che Carmelo ha tentato di uccidere Francisca Montenegro, tutti gli abitanti di Puente Viejo si chiederanno che fine abbia fatto la donna e soprattutto se sia ancora viva. Pertanto molti in paese saranno terrorizzati dalla brutta situazione. Più tardi Maria sarà seriamente preoccupata che la vendetta di Carmelo possa colpire anche i suoi figli Esperanza e Beltran e per metterli in salvo deciderà improvvisamente di mandarli in collegio.

Successivamente Lola avrà un atteggiamento decisamente strano verso Prudencio. Quest'ultimo noterà la donna essere sempre più distante e fredda nei suoi confronti, per tale ragione sarà notevolmente infastidito e confuso per il suo comportamento. La donna, però, sarà costretta a continuare a mentire all'uomo per coprire la verità.

Elsa felice

Elsa tornerà alla serenità e soprattutto sembrerà essersi ripresa al meglio dall'operazione. Antolina sarà assai gelosa della felicità della Laguna e vorrà creare dei problemi alla donna.

Così Antolina attenderà di potersi avvicinare ad Elsa, senza essere vista da Marcela, per rivelargli della morte di Adela. Dopo aver saputo della terribile vicenda, la Laguna sarà notevolmente triste ed angosciata. Nel frattempo Maria sarà parecchio preoccupata per i suoi figli e comincerà a ritenere Puente Viejo un posto pericoloso per loro, così manderà definitivamente Esperanza e Beltran in collegio. Raimundo chiederà aiuto alla baronessa per mettere fine alla guerra tra Francisca, Severo e Carmelo, ma la donna prenderà una radicale decisione e lascerà improvvisamente il paese.

Raimundo sospetta di Fernando

Raimundo e Irene Campuzano inizieranno a riflettere sulla brutta situazione creatasi a Puente Viejo e saranno convinti che dietro la tensione tra Francisca, Severo e Carmelo Leal ci sia qualcuno. Infine, gli spoiler rivelano che Raimundo si convincerà che il colpevole dell'attentato ai danni della Montenegro sia Fernando.