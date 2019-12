Nelle prossime puntate de Il Segreto in onda in Italia dopo la morte di Adela Arellano si susseguiranno altri drammatici eventi dietro cui si nasconderà la mente criminale di Fernando Mesìa. Mentre Carmelo, convinto che Francisca abbia fatto uccidere la moglie, cercherà di vendicarsi della matriarca, Irene e Raimundo indagheranno per conto proprio. Secondo le anticipazioni pubblicate sul web, pian piano crescerà in loro il sospetto che dietro tutte le sciagure accadute nell'ultimo periodo, compresa la morte di Maria Elena, ci sia la mano del Mesìa.

Quando sembrerà che tutti gli indizi raccolti portino a quest'ultimo, Irene avrà un'intuizione su Esteban Fraile che avrebbe avuto il movente per uccidere Adela. Fernando approfitterà dei sospetti concentrati sul sindaco di Belmonte per continuare a tramare alle spalle degli abitanti di Puente Viejo. L'uomo farà il doppio gioco, prima alleandosi con Fraile e poi eliminandolo.

Anticipazioni Il Segreto: Fernando inganna Carmelo e complotta con Fraile

Le anticipazioni delle puntate prossimamente in onda su Canale 5 rivelano che Irene cercherà di scoprire l'identità dell'assassino di Adela.

Dopo gli iniziali sospetti su Fernando, la Campuzano si farà aiutare da Anacleto per fare delle ricerche su Esteban Fraile che molto tempo prima aveva accusato la Arellano di insegnare agli alunni principi anarchici e le aveva causato problemi sul lavoro. Per rispondere alle accuse fatte alla moglie, Carmelo aveva poi infangato il rivale svelando ai giornali la sua condotta di marito infedele. Dopo aver appreso tutto ciò Irene si convincerà che il responsabile della morte dell'amica potrebbe essere Esteban Fraile.

Fernando, venuto a conoscenza delle indagini di Irene, cercherà di usare la situazione a suo vantaggio. Stando alle anticipazioni, i telespettatori de Il Segreto vedranno cos'è capace di fare il Mesìa per raggiungere i suoi scopi. Prima andrà da Carmelo e, invocando un'alleanza in nome delle defunte mogli, gli riferirà che il sindaco di Belmonte è l'unico responsabile delle loro morti. Fernando lo convincerà ad incontrarsi con il nemico e di armarsi per la vendetta. Successivamente, fingendo di essere dalla sua parte, avviserà Fraile che Leal vuole vendicarsi.

Dopo aver teso la trappola a Carmelo, Fernando ucciderà Fraile

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Esteban, avvisato da Fernando delle intenzioni di Carmelo, lo aspetterà armato. Al momento dell'incontro tra i tre, Fraile tirerà fuori la pistola e sparerà a Carmelo. Il diabolico piano di Fernando non finirà con il ferimento di Leal. Subito dopo impugnerà l'arma e sparerà allo stesso Esteban. Dopodiché si farà trovare intento a soccorrere Carmelo che dopo lo sparo ha perso conoscenza. Quando la Guardia Civil arriverà sul posto troverà il sindaco di Belmonte ormai deceduto.

Inoltre, frugando nelle tasche della sua giacca verrà ritrovata una confessione scritta e firmata da lui stesso in cui dichiara di essere il responsabile sia dell'attentato a villa Montenegro, in cui è morta Maria Elena, sia della manomissione dell'automobile su cui viaggiavano Adela e Irene.