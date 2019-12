Intrighi e colpi di scena terranno con il fiato sospeso i fan de Il Segreto nel corso delle prossime settimane e dove verrà a galla l'oscuro passato dell'infermiera Dori Vilches. Sarà Maria, con l'aiuto di Irene, a smascherare la cinica donna, scoprendo il suo terribile segreto. Dori, entrata da poche settimane nella soap iberica, si mostrerà sin da subito una persona austera e senza cuore, sottoponendo la castaneda a delle terapie dolorosissime. Durante una seduta, l'infermiera perderà per un attimo la lucidità, dando modo a Maria di intuire che Dori possa nascondere un segreto nel suo passato.

Anticipazioni Il segreto: Dori fuori di sé, Maria comincia ad indagare su di lei

Sconcertanti risolti riguardanti Dori Vilches appassioneranno li fan della soap iberica che, nel corso delle prossime settimane, riusciranno a capire molto di più sulla personalità della terribile infermiera. Durante una seduta di terapia con Maria, la Vilches sembrerà perdere inaspettatamente il controllo, cominciando a farneticare e rivolgendosi a dei bambini immaginari, a cui raccomanderà di lasciare la casa prima che vada tutto a fuoco.

Le frasi sconnesse della donna, inquieteranno non poco la Castaneda la quale, chiederà spiegazioni su quanto accaduto. Ritornata in sé, la Vilches capirà di aver rivelato più del dovuto a Maria e le chiederà di non proferire parola con Fernando. Maria acconsentirà alla richiesta, chiedendo poi ad Irene, di indagare sul passato della donna.

La Castaneda fa una sconcertante scoperta: Dori ha ucciso i figli del suo amante

Da quanto emerge dalle anticipazioni, Irene riuscirà a scoprire cosa nasconde la Vilches. La Campuzano infatti, rivelerà a Maria qualcosa di terribile, portando alla luce l'oscuro passato di Dori. Si verrà a sapere quindi, che la donna, anni prima, lavorava in un ospedale per l'infanzia, dove conobbe e si innamorò del proprietario della struttura. Nell'ospedale, vivevano anche i figli dell'uomo e, da quanto si apprende, la Vilches, vistasi rifiutata dall'uomo che amava, avrebbe perso la ragione, arrivando ad incendiare la struttura con i figli del suo amato all'interno.

Un'atroce scoperta che lascerà senza fiato la Castaneda, la quale però, in questo modo, avrà un'arma per contrastare le brutalità dell'infermiera.

Ci saranno novità quindi in arrivo nelle prossime settimane di programmazione de Il segreto che, ricordiamo, va in onda anche in queste festività natalizie. Solo nel pomeriggio del 1 gennaio la soap iberica non verrà trasmessa mentre, per chi si fosse qualche episodio precedente, questi continueranno ad essere disponibili su Mediaset Play.