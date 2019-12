Nella puntata de Il Segreto che andrà in onda su Canale 5 oggi, domenica 15 dicembre 2019, i piccoli Esperanza e Beltran partiranno per il collegio per essere tenuti al sicuro dai disordini di Puente Viejo. La trama sarà concentrata sulla partenza di Maria e sulle indagini di Irene e Raimundo, sempre più insospettito dagli atteggiamenti di Fernando. Quest'ultimo convincerà la Castañeda a trasferirsi con lui a L'Habana con la scusa di allontanarla da ciò che potrebbe peggiorare la sua salute e la sua tranquillità.

La puntata verrà trasmessa nel consueto appuntamento domenicale, in prima visione assoluta per l'Italia, oggi a partire dalle 16:30.

Anticipazioni de Il Segreto, in onda oggi 15 dicembre: Maria si allontanerà da Puente Viejo

Le anticipazioni de Il Segreto riferite alla puntata di oggi 15 dicembre rivelano che Francisca non prenderà molto bene l'allontanamento di Maria da villa Montenegro, per il profondo affetto che ha sempre nutrito nei confronti della figlioccia. Dopo aver deciso di mandare in collegio Esperanza e Beltran perchè siano tenuti il più lontano possibile da Puente Viejo, al momento teatro di scontri e attentati, la giovane donna si farà convincere a partire con Fernando per trasferirsi nella tenuta de L'Habana.

Maria si mostrerà più serena sapendo che i suoi figli saranno al sicuro da qualsiasi pericolo e penserà che decidere di partire con il Mesìa potrà soltanto giovare alla sua salute.

Raimundo non riuscirà a salutare i suoi nipoti ma si convincerà che il loro allontanamento così come la partenza di Maria è necessario più che mai adesso che si è fatto più incandescente il conflitto tra Carmelo e Francisca. Il sindaco ha cercato di ucciderla ma è riuscito soltanto a ferire il fedele Mauricio, la donna medita vendetta verso il marito di Adela e Severo. Le cose a Puente Viejo non miglioreranno, perciò la soluzione sarà tenersi lontano dai pericoli.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Anticipazioni Tv Il Segreto

Il Segreto puntata del 15 dicembre, anticipazioni: Francisca furiosa per la partenza di Maria

Puente Viejo non è più un luogo sicuro. Dopo il tentato omicidio di Carmelo ai danni di Francisca, salvata in extremis da Mauricio che ha rischiato di morire facendo da scudo alla donna, sia Raimundo che Irene hanno pensato di cercare una soluzione perchè abbiano fine gli scontri tra le due fazioni, da una parte la Montenegro, dall'altra Carmelo e Severo, ritenuto dalla matrona responsabile dell'esplosione alla villa.

Secondo le anticipazioni, L'Ulloa e la Campuzano si convinceranno che Fernando sia il responsabile di tutto ciò e approfondiranno le indagini sul Mesìa. Nel frattempo Maria lascerà villa Montenegro e Francisca si infurierà per l'abbandono della figlioccia e non ce l'avrà soltanto con la giovane, ma anche con il marito che ha spinto la nipote a partire con Fernando.