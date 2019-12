Imperdibili le prossime puntate de Il Segreto: le anticipazioni dal 30 dicembre al 5 gennaio 2020 svelano che Maria scoprirà di avere un'infezione spinale molto importante. La Castaneda nasconderà la diagnosi a Fernando, temendo che possa far interrompere le sue cure con Dori Vilches.

Nel frattempo, Don Berengario verrà raggirato da Ester che, con le sue abili arti oratorie, gli racconterà una bugia sulla morte della madre. Il religioso si commuoverà a tal punto da offrire vitto e alloggio alla giovane impostora.

Una lettera misteriosa infine, turberà la tranquillità appena conquistata da Elsa ed Isaac.

Il Segreto anticipazioni: Maria riceve una nefasta diagnosi

Nelle puntate della tanto seguita soap opera in onda su Canale 5 dal 30 dicembre al 5 gennaio, Maria accuserà dolori così forti da essere costretta a chiamare il dottor Zabaleta. Questi, dopo una visita accurata, diagnosticherà alla Castaneda un'infezione spinale, molto probabilmente dovuta ai trattamenti troppo intensivi dell'infermiera Dori. Maria pregherà la donna di non rivelare nulla a Fernando, preoccupata dal fatto che possa decidere di non farle proseguire le cure, l'unica sua speranza di poter camminare di nuovo.

Nel frattempo, come svelano le nuove anticipazioni della soap opera Il Segreto, Elsa riceverà una lettera da Alvaro, il suo ex fidanzato che l'abbandonò sull'altare per scappare con tutti i suoi soldi. Nella missiva, il dottorino si mostrerà rammaricato per il dolore e il suo gesto orribile e pregherà la Laguna di concedergli un incontro chiarificatore. Elsa ne parlerà con Isaac. I due decideranno di vedere Alvaro, ma solo insieme.

Una ragazza senza scrupoli

Proseguendo con le anticipazioni Il Segreto, Don Berengario ed Ester passeranno molto tempo insieme, tanto da suscitare una morbosa curiosità in Dolores che, come spesso accade, traviserà la natura del loro rapporto. Per non fomentare le malelingue, il prete dirà che la ragazza è una sua lontana parente.

Ester invece non perderà tempo per raggirare il povero malcapitato, raccontandogli di aver perso la madre durante una notte buia e tempestosa in quel di Istanbul.

Senza un soldo, fu poi costretta a venire in Spagna a cercare suo padre, ovvero proprio Don Berengario. Il religioso, commosso dal triste racconto della giovinetta, si farà intenerire. Nelle puntate de Il Segreto in onda su Canale 5 dal 30 dicembre al 5 gennaio 2020, non solo offrirà un tetto ad Ester, ma anche tutto il sostegno economico necessario. Certo di essere in buona fede, scriverà anche al collega Don Anselmo per informarlo degli ultimi accadimenti e coglierà l'occasione per esprimere la sua paura riguardo l'imminente inondazione di Puente Viejo, già anticipata dal temibile Garcia-Morales.