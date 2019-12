Come svelano le anticipazioni spagnole de Il Segreto, Francisca sarà costretta a lasciare Puente Viejo tra le lacrime. Tutto partirà in seguito alla decisione di Fernando di vendicarsi di tutti coloro che gli hanno fatto del male. Pensando in grande, il Mesia progetterà la distruzione dell'intero borgo iberico. Il paesino brucerà tra le fiamme e quasi tutti gli abitanti saranno costretti a lasciare le loro abitazioni. Cosa succederà ora?

Anticipazioni Il Segreto: 24 ore per lasciare Puente Viejo

Nelle prossime puntate dell'amata soap opera iberica, Fernando riuscirà a realizzare il suo macabro piano, portando alla distruzione il paesino.

Maria, Esperanza e Beltran riusciranno a salvarsi e la Castaneda avrà modo di avere un faccia a faccia con l'ex marito, circostanza nella quale lo minaccerà di morte. Del Mesia non vi sarà più traccia ma, una volta spente le fiamme, Puente Viejo sarà un cumulo di ceneri. Irene avvertirà Carmelo che l'evacuazione dei sopravvissuti dovrà essere pianificata immediatamente, massimo entro ventiquattro ore. Nonostante ciò, Matias non avrà alcuna intenzione di arrendersi, convincendo Marcela a restare al paese.

Nel frattempo, come si evince dalle anticipazioni de Il Segreto, Garcia-Morales irromperà all'improvviso in quel resta della piazza, debole ed esausto. Il sottosegretario informerà i paesani che ha ordinato di chiudere le dighe, in modo da fermare l'inondazione già in atto. Grandissima sarà la gioia di tutti, forse Puente Viejo potrà risorgere dalle sue ceneri. A spiare il discorso di Garcia, sarà uno spaventato Fernando, nascosto dietro una colonna.

L'addio di Francisca a Puente Viejo

Un'altra storyline terrà banco nelle prossime puntate della soap Il Segreto.

Marina, la donna che Don Berengario amò in gioventù e che farà ritorno improvvisamente al paesino, scoprirà che Monica, una cara amica di Esther, è scomparsa da casa sua una settimana fa, dopo aver ricevuto una chiamata da sua figlia. Marina inizierà a capire che entrambe le ragazze sono in serio pericolo.

Francisca Montenegro verrà a sapere, suo malgrado, che la Casona è in gran parte distrutta. L'unica soluzione è quella di lasciare Puente Viejo, e anche in poco tempo. La nobildonna però, sarà allietata dalle informazioni di Garcia Morales: Fernando è scomparso nel nulla e teme che abbia trovato la morte durante l'incendio appiccato in paese.

Maria invece informerà Emilia ed Alfonso di aver parlato con Gonzalo. Capendo di esserne ancora innamorata, ha deciso di tornare da lui Cuba con i bambini. Insieme a lei lasceranno il paese anche i suoi genitori, che si trasferiranno però a Parigi. Come svelano le ultime anticipazioni Il Segreto, Francisca tra le lacrime saluterà la sua amata cittadina per andare a Madrid con Raimundo... che ne sarà di lei?