Nuove ed avvincenti puntate de Il Segreto attendono i telespettatori nella settimana che va dal 15 al 21 dicembre e dove vedremo come si evolverà la vicenda legata al piano di vendetta di Francisca Montenegro, pronta ad uccidere i suoi storici rivali, Carmelo e Severo. La donna verrà fermata in tempo da Mauricio il quale insieme a Raimundo e Irene, informeranno Carmelo e Francisca che dietro agli attentati avvenuti di recente, potrebbe esserci la mano di Fernando Mesia. Intanto a Puente Viejo, Prudencio scoprirà che Lola e la Montenegro hanno un patto segreto e si renderà conto che la giovane lo ha ingannato, mentre Antolina cadrà nel tranello teso da Isaac ed Elsa e confesserà tutti i suoi crimini.

Anticipazioni Il segreto: Prudencio scopre di essere stato ingannato da Lola e la caccia

Emozioni e colpi di scena terranno con il fiato sospeso i fan de Il segreto anche negli episodi in onda nel corso della prossima settimana e dove vedremo come cambierà il rapporto tra Lola e Prudencio. Quest'ultimo infatti si ritroverà a dover far fronte ad un'amara realtà. Consuelo per sbaglio gli consegnerà una lettera indirizzata a Lola e, aprendola, l'Ortega si renderà conto che la missiva è stata scritta da donna Francisca.

Dalle parole scritte, Prudencio capirà che Lola è una spia della matrona e, sconcertato da quanto appreso, chiederà spiegazioni proprio alla giovane. Furioso per essere stato ingannato, l'uomo ripudierà Lola, la quale troverà conforto tra le braccia di don Berengario.

Il segreto, trame 15-21 dicembre: tregua tra Francisca e Carmelo, la Montenegro vuole riportare a casa Maria

Nel corso delle puntate in onda dal 15 al 21 dicembre, i telespettatori assisteranno a numerosi colpi di scena, come la tregua tra la Montenegro e i suoi acerrimi rivali Carmelo e Severo.

I tre si faranno convincere dalle parole di Raimundo e Irene, che sosterranno la tesi che dietro agli ultimi tragici accadimenti, ci sia lo zampino di Fernando Mesia. Donna Francisca, all'insaputa del marito, si recherà quindi proprio a 'La Havana', allo scopo di riportare alla Villa la sua figlioccia, ma Fernando non acconsentirà al trasferimento di Maria. L'uomo sosterrà infatti che la giovane debba rimanere nella sua tenuta per la riabilitazione. A tale scopo, il Mesia farà giungere un'infermiera specializzata, una certa Dori e donna Francisca, suo malgrado, dovrà andarsene sconfitta.

Isaac ed Elsa intanto riusciranno a far cadere in trappola Antolina, la quale confesserà alla Laguna tutti i crimini commessi, ignara che, nella stanza accanto, ci siano dei testimoni pronti ad ascoltare la sua confessione. Prima di essere arrestata, l'ex ancella farà perdere le sue tracce. Intanto Prudencio e Lola, saranno sempre più distanti, nonostante i tentativi di don Berengario di farli riappacificare.

Questo e molto altro nei nuovi episodi de Il segreto che andranno in onda su Canale 5 dal 15 al 21 dicembre prossimi nel consueto orario delle 16:10.