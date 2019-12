Nuovi colpi di scena terranno con il fiato sospeso il pubblico dello sceneggiato Il Segreto, nelle prossime puntate. Le anticipazioni di ciò che succederà sul piccolo schermo italiano la settimana prossima svelano che Maria Castaneda verrà ingannata in un modo orrendo a causa di Fernando Mesia. La madre di Esperanza si dispererà quando il medico Carrillo assoldato dal figlio del defunto Olmo le dirà di rimanere immobilizzata a vita. Il piano di Antolina Ramos per sbarazzarsi di Elsa Laguna sembrerà non procedere nel migliore dei modi.

L’ex ancella, non appena la sua rivale avrà dei nuovi malesseri per aver appreso la morte di Adela grazie a lei, verrà allontanata e diffidata dalle forze dell’ordine dal rimettere piede nell’abitazione del marito Isaac Guerrero.

Esperanza e Beltran vanno in collegio, Maria riceve una falsa diagnosi

Negli appuntamenti italiani che occuperanno la rete ammiraglia Mediaset dal 16 al 22 dicembre 2019, Esperanza e Beltran su richiesta di Maria si metteranno in viaggio per Avila, con l’obiettivo di iniziare a frequentare un collegio.

Mentre Raimundo non arriverà a salutare i nipoti, Francisca sarà ancora su tutte le furie con la Castaneda per essersi trasferita a La Habana con Fernando. Nel frattempo Antolina farà stare male Elsa, dopo averla messa al corrente del tragico decesso di Adela. L’ex ancella, non ancora soddisfatta, preparerà delle pericolose bottiglie incendiarie con l’intenzione di distruggere con le fiamme la casa di Isaac e della Laguna. In seguito Maria spererà che il luminare tedesco contattato dal Mesia possa farle tornare ad usare le gambe con qualche cura, senza sospettare affatto che il suo ex marito in realtà sta tramando alle sue spalle.

Mentre l’Ulloa sarà convinto che il figlio del defunto Olmo sia l’unico che abbia tratto dei benefici dalla guerra tra Francisca, Severo e Carmelo, verrà alla luce un inganno. Nello specifico i telespettatori avranno modo di scoprire che Fernando ha corrotto il dottor Carrillo con del denaro, per dare una falsa diagnosi alla Castaneda. Quest’ultima infatti non appena apprenderà di dover rimanere nella sedia a rotelle per tutta la sua esistenza, cadrà in preda alla disperazione totale.

Antolina distante da Isaac ed Elsa

La Montenegro grazie a Don Berengario, verrà a sapere che la sua figlioccia è stata visitata da un misterioso medico anche all’oscuro di Raimundo.

Successivamente la Ramos vorrà trovare un modo per compromettere la salute di Elsa, che nel frattempo si vedrà costretta a stare a riposo su prescrizione del dottor Zabaleta. Purtroppo Antolina non potrà stare a stretto contatto con la sua rivale, poiché nessuno compreso suo marito Isaac si fiderà di lei. A questo punto l’ex ancella continuerà a far credere agli abitanti di essere cambiata, con l’intento di togliersi di mezzo la Laguna una volta per tutte.

Raimundo sarà deciso a scoprire per quale motivo Mauricio sia stato ferito.

Quest’ultimo dopo essersi risvegliato, anche se si ricorderà perfettamente che a colpirlo con una pallottola è stato Carmelo, ribadirà ancora una volta di non ricordare chi ha attentato alla vita di Francisca: la versione del capomastro non convincerà del tutto l’Ulloa. Intanto il Leal temerà delle ripercussioni da parte della darklady nei confronti della sua famiglia: per tale ragione il sindaco chiederà al sergente Meliton di proteggere anche Irene e Severo oltre ad Adela. Maria convinta della buona fede di Fernando, si distaccherà ulteriormente dal nonno e dalla Montenegro.

Per finire Consuelo continuerà a tenere sotto osservazione la Ramos, poiché crederà che la malvagia donna presto mostrerà quali sono le sue reali intenzioni.