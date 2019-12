Accadrà qualcosa di clamoroso nelle puntate de Il Segreto che i telespettatori vedranno su Canale 5 nelle prossime puntate, mentre su Antena 3 sono stati già trasmessi lo scorso luglio 2019 per via della differenza di trasmissione italiana e nostrana. Nelle trame si sentirà di nuovo parlare del dottor Alvaro Fernandez (Alessandro Bruni), che si rifarà vivo quando Elsa Laguna (Alejandra Meco) ed Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) saranno sul punto di fare il grande passo. La promessa sposa del carpentiere riceverà una missiva da parte del vecchio sostituto di Zabaleta, che le chiederà di recarsi ad un suo appuntamento per rivolgerle le dovute scuse per averla abbandonata in passato.

La sorella del defunto Jesus e il migliore amico di Matias ignorando gli avvertimenti di Marcela e Consuelo incontreranno Alvaro. Quest’ultimo a gran sorpresa farà riavere alla donna che avrebbe dovuto sposare, metà dell’eredità di cui si era impossessato prima di abbandonare Puente Viejo.

Isaac rimane vedovo, Elsa apprende di essere guarita

Colpo di scena in arrivo nei prossimi appuntamenti italiani con la telenovela spagnola. Dagli spoiler si evince che la morte di Antolina Ramos aprirà dei nuovi scenari.

A segutio del decesso della loro nemica, Elsa ed Isaac decideranno di coronare finalmente il loro sogno d’amore come hanno sempre desiderato. A questo punto la coppia si affretterà con i preparativi del lieto evento, per convolare a nozze al più presto possibile. Prima di organizzare il giorno più bello della sua vita, la Laguna riceverà una bellissima notizia dallo storico medico Zabaleta. Quest’ultimo oltre a far sapere alla sua paziente di non avere più nessun problema di salute, le preciserà che a farla ammalare è stata l’ex ancella per averle fatto ingerire del gesso. Prima di diventare marito e moglie, purtroppo il carpentiere ed Elsa faranno i conti con un imprevisto.

Marcela e Consuelo preoccupate, la Laguna perdona Alvaro

La futura sposa entrerà in possesso di una lettera scritta per lei dal dottor Alvaro, che le dirà di volerla incontrare per l’ultima volta. Il Guerrero e la Laguna nonostante Marcela e la nonna di Julieta li metteranno in guardia dicendogli che il Fernandez potrebbe tendergli una trappola, decideranno di recarsi all'appuntamento insieme. Il falegname ed Elsa non si sbaglieranno a fidarsi del loro istinto, dato che Alvaro quando si troverà faccia a faccia con loro dimostrerà le sue buoni intenzioni.

Quest’ultimo chiederà scusa ad Elsa per averla ingannata, e per farsi perdonare le consegnerà parte del patrimonio che le aveva sottratto. Grazie ai soldi ricevuti dal Fernandez, la Laguna ed Isaac oltre a festeggiare la loro unione alla grande, faranno riavere ai loro amici tutto il denaro che gli hanno dato in prestito nei momenti di difficoltà. Per finire, Consuelo apprenderà che Alvaro ha risarcito la sua vecchia fiamma, poiché essendo in procinto di sposare una donna benestante ha avuto il timore di poter essere denunciato.