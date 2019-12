Le avventure della serie tv di origini iberiche Il Segreto continuano a fare compagnia ai telespettatori. Gli spoiler degli episodi che debutteranno sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente svelano che Elsa Laguna (Alejandra Meco) e Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) saranno finalmente liberi di potersi amare alla luce del sole. La malvagia Antolina Ramos (Maria Lima) non potrà più mettere il bastone tra le ruote alla coppia, poiché morirà nel tentativo di porre fine alla vita del marito cadendo da una scogliera.

Il carpentiere e la sorella di Jesus, sempre più innamorati, decideranno di diventare marito e moglie, al più presto possibile. Sarà il migliore amico di Matias a fare il primo passo, visto che chiederà alla Laguna di sposarlo.

Antolina muore, Elsa si sente di nuovo male

Nelle prossime puntate italiane un personaggio femminile che ha portato soltanto sofferenza nelle trame pagherà a caro prezzo le sue malefatte. Tutto comincerà quando Antolina si renderà conto troppo tardi di essere caduta in un tranello di Elsa ed Isaac.

Quest’ultimo ascolterà insieme a Don Berengario e Marcela tutte le malefatte di cui si è resa protagonista sua moglie. L’ex ancella, quando capirà di non avere nessuno scampo per sfuggire all’arresto, si darà nuovamente alla fuga. Dopo essere sparita nel nulla la Ramos si rifarà viva soltanto con il marito invitandolo a raggiungerla nelle boscaglie limitrofe di Puente Viejo. Dopo aver tentato di uccidere il carpentiere con l’arma da fuoco sottratta al municipio, la rivale della Laguna perderà la vita precipitando da un profondo burrone.

Nonostante ciò la parentesi felice di Elsa durerà poco in quanto dovrà fare i conti con i suoi malesseri. La sorella del defunto Jesus si vedrà costretta a sottoporsi all’ennesimo ciclo di terapia dopo il delicato intervento chirurgico al cuore.

Il funerale della Ramos, Isaac chiede la mano della Laguna

Per poter continuare le costose cure, la Laguna avrà di nuovo bisogno di denaro ma per fortuna ad aiutarla ancora una volta ci penserà la Del Molino che le farà riavere i gioielli che appartenevano al dottor Alvaro Fernandez.

Per merito dell’intervento della moglie di Matias, la dolce metà di Isaac non avrà più nulla da temere. In particolare Zabaleta farà sapere alla sua paziente di essere fuori pericolo di vita. Inoltre lo storico medico di Puente Viejo sottolineerà alla Laguna che è stato veramente l’intonaco che le ha somministrato la defunta Antolina a causarle dei gravi problemi di salute. Elsa apprenderà la bellissima notizia della sua guarigione quando il Guerrero non sarà al suo fianco poiché si troverà al funerale della moglie, al quale prenderanno parte soltanto Marcela e Dolores.

Successivamente la Laguna ed Isaac arriveranno ad un punto di svolta decidendo di coronare il loro sogno d’amore come hanno sempre desiderato. In realtà sarà il falegname a chiedere la mano della sua dolce metà con una romantica proposta di matrimonio. A questo punto il Guerrero condividerà la sua immensa felicità e i dettagli del giorno più importane di tutta la sua esistenza con il suo caro amico Matias.