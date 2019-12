Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 30 dicembre a domenica 5 gennaio 2020 ci saranno numerose novità e tantissimi colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Maria Castaneda in seguito ai malori avvertiti negli scorsi episodi verrà visitata dal dottor Zabaleta che le diagnosticherà un'infiammazione alle vertebre. La madre di Esteban ed Esperanza non farà però emergere la diagnosi e non dirà nulla nemmeno a Fernando Mesia.

Alvaro vorrà incontrare Elsa per scusarsi della vecchia faccenda in sospeso

Intanto, Don Berengario camminerà per le vie di Puente Viejo in compagnia di Esther e presenterà la donna a tutti gli abitanti del paesino come una sua parente. Poco dopo il sacerdote scriverà una lettera a Don Anselmo per aggiornarlo sulle notizie della città e gli dirà cosa è realmente successo a sua figlia. Nel frattempo, Irene dirà al sindaco Carmelo Leal di sporgere denuncia per l'opposizione popolare. Più tardi, Elsa Laguna riceverà una lettera dal dottor Alvaro Fernandez.

Quest'ultimo desidererà incontrare la sua ex fidanzata per scusarsi e risolvere la vecchia faccenda rimasta in sospeso. La Laguna racconterà il contenuto della lettera a suo marito Isaac e ai suoi amici. Questi ultimi diranno alla donna di non presentarsi all'incontro perché si tratterà sicuramente di una trappola. La donna alla fine deciderà di andare all'appuntamento e il Guerrero rispetterà la sua decisione però deciderà di di accompagnarla in un momento così importante.

Esther racconterà al sacerdote della morte di sua madre

Esther racconterà a Don Berengario che sua madre è morta tragicamente durante una forte tempesta ad Istanbul, in Turchia. In quella circostanza, la donna è riuscita a sopravvivere e con i pochi soldi che gli rimasero riuscì a raggiungere la Spagna. A quel punto, il prete si commuoverà per la storia e le assicurerà che avrà un futuro, mentre lei guadagnerà l'amore di suo padre.

Intanto, Prudencio deciderà di parlare con il prete riguardo allo strano comportamento di Lola da quando non riuscirà più a contattare sua sorella Ana. Nel frattempo, Maria Castaneda continuerà la sua riabilitazione anche se la sua infermiera sarà riluttante a contraddire il dottor Zabaleta. La donna non dubiterà un solo secondo nel condividere con Fernando quanto sia estremamente preoccupata per la salute della sorellastra di Matias.

Non ci resta che aspettare la messa in onda degli episodi su Canale 5 per scoprire ulteriori novità sull'incontro tra il dottor Alvaro ed Elsa e sapere qualcosa in più sulla salute di Maria.