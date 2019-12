Presto il pubblico italiano della popolare telenovela Il Segreto farà la conoscenza di Esther Soto (Patricia Delgado), una giovane che stravolgerà la vita di Don Berengario (Miguel Uribe). Quest’ultimo si rivelerà essere il padre della nuova arrivata, avuta da Marina (Ana Lopez Segovia), una donna con cui ebbe una relazione in gioventù quando era già in seminario. Il rapporto tra la fanciulla e il parroco di Puente Viejo, purtroppo, avrà delle spiacevoli conseguenze, visto che inizierà a far sospettare i residenti del quartiere soprattutto la pettegola Dolores.

Arriva Esther, Don Berengario ripensa al suo passato

Nelle puntate che sono state trasmesse su Antena 3 lo scorso mese di luglio e che i telespettatori italiani avranno modo di guardare nelle prossime settimane di programmazione, ci sarà un nuovo ingresso. Il personaggio in questione è Esther Soto, che, dopo aver messo piede a Puente Viejo, darà una scossa nell’esistenza di Don Berengario. Dagli spoiler si evince che quest’ultimo avrà modo di conoscere la nuova arrivata, mentre farà una delle sue solite passeggiate per le strade del paese.

Sin da subito il parroco rimarrà colpito dalla forestiera, cominciando addirittura ad avere uno strano atteggiamento che non passerà di certo inosservato. Dopo alcuni giorni, il sacerdote darà l’impressione di avere un legame con la sconosciuta, che, infatti, verrà alla luce quando la diretta interessata entrerà nella casa parrocchiale. Durante una conversazione con il collega di Don Anselmo, la fanciulla farà una rivelazione spiazzante. In particolare il parroco di Puente Viejo verrà a conoscenza di essere il padre della Soto: grazie a questa confessione del tutto inaspettata Don Berengario ripenserà alla sua vita passata.

Il sospetto di Dolores, Don Berengario rivela di essere il padre della Soto

Scendendo nel dettaglio, il prelato ripercorrerà il momento in cui intraprese una relazione sentimentale con Marina, precisamente quando era ancora in seminario. Quest’ultima fece perdere le sue tracce nonostante avesse una storia d’amore con il futuro parroco, consentendo quindi allo stesso di dedicare la sua vita a Dio. A questo punto Don Berengario, anche se rimarrà sconvolto da quanto appreso, sceglierà di stare accanto a sua figlia per recuperare il tempo perso.

Esther e il sacerdote della cittadina iberica, per via della loro vicinanza improvvisa, faranno i conti con diversi pettegolezzi. Dolores in primis non riuscirà a tacere, non appena vedrà la new entry dare un bacio sulla guancia a Don Berengario. La madre di Hipolito, come al solito, esagererà, a tal punto da arrivare ad ipotizzare che il prete possa aver perso la testa per la fanciulla. L’unico parroco rimasto a Puente Viejo, stufo delle critiche della suocera di Gracia, uscirà allo scoperto facendo sapere a tutti gli abitanti che lui ed Esther sono padre e figlia.

Successivamente quest’ultima, mentre fingerà di essere affettuosa, comincerà a mostrare il suo vero volto, facendo capire di essere approdata in Spagna con un preciso obiettivo da portare al termine.