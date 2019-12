La soap opera de Il Segreto tiene incollati ogni giorno quasi tre milioni di telespettatori sulle reti di Mediaset. Gli spoiler delle puntate in onda ad inizio 2020 su Canale 5, rivelano che Marina arriverà a Puente Viejo per rimproverare sua figlia. In particolare, si scoprirà che Esther Soto ha intenzione di impossessarsi del denaro di Don Berengario per pagare il suo ingente debito.

Il Segreto: Esther è la figlia di Don Berengario

Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sulle puntate in programma nei primi mesi del 2020 su Canale 5, si soffermano su Esther, una nuova protagonista che si rivelerà essere la figlia di Don Berengario (Miguel Uribe).

Un nuovo arrivo, che darà vita a nuovi colpi di scena e l'ingresso di un nuovo personaggio, Marina, ovvero l'ex fiamma del collega di Don Anselmo (Mario Martin).

Tutto inizierà con precisione, quando la Soto giungerà nel paesello e non esiterà a raccontare di essere frutto di una storia d'amore tra sua madre Marina e il prelato, quando era ancora un novizio. In questo frangente, i telespettatori capiranno che Don Berengario avrebbe voluto lasciare gli abiti talari per amore della donna, che però sparì all'improvviso senza dirgli addio.

Nel frattempo, Dolores comincerà a spargere dei pettegolezzi sullo strano rapporto nato tra il prelato ed Esther, tanto da sospettare che quest'ultima sia uguale a Jacinta Ramos, la psicopatica che assunse l'identità di Aurora Castro per molti mesi.

Il ritorno di Don Anselmo

Negli episodi de Il Segreto di inizio 2020, la Soto comincerà a fare dei discorsi contraddittori. In particolare, la giovane racconterà a suo padre di aver contratto molti debiti. Inoltre, gli confesserà che sua madre Marina era morta durante una terribile tempesta, quando risiedevano in Turchia. Don Berengario, a questo punto, apparirà molto colpito dalla vicenda, tanto da cercare l'aiuto di Don Anselmo, nel frattempo tornato a Puente Viejo per difendere gli abitanti del paesello dalle angherie di Juan Garcia Morales. Il sottosegretario, infatti, si rivelerà disposto a radere al suolo il borgo iberico, pur di vendicare la morte di Maria Elena Casado De Brey, sua nipote.

L'arrivo di Marina, la Soto vuole il denaro del padre

Ma ecco arrivare il colpo di scena che si verificherà nella puntata 2140, quando Esther si ritroverà faccia a faccia con la madre. In questo modo, la ragazza dimostrerà di aver mentito a Don Berengario sulla morte di Marina (Ana Lopez Segovia). Proprio quest'ultima rimprovererà la Soto di essersi avvicinata al prete, che nel frattempo racconterà al collega di voler risolvere i problemi finanziari della figlia, visto che la sua famiglia è di origini nobili. Per questo motivo, i telespettatori scopriranno che la giovane è arrivata a Puente Viejo con l'unico scopo di impossessarsi del patrimonio del padre.