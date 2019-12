Nuovo appuntamento incentrato sulle anticipazioni del famoso sceneggiato Il Segreto. Nelle puntate che il pubblico spagnolo ha avuto la possibilità di seguire lo scorso luglio 2019, e che verranno trasmesse in Italia tra qualche tempo per via della differenza di messa in onda, accadrà qualcosa di clamoroso. Nelle vicende ambientate a Puente Viejo si aggiungerà Juan Garcia Morales (Josè Navar), un colonnello dell’esercito che avrà un vero obiettivo. Il nuovo arrivato a partire dal capitolo numero 2.111 porterà scompiglio nel paese iberico, poiché tramite il sergente Meliton farà sapere in pubblico di voler inaugurare una vasta palude.

Dai suoi atteggiamenti il sottosegretario dimostrerà di volerla far pagare a Fernando Mesia (Carlos Serrano), per essersi trattenuto tutto il denaro della sua defunta nipote Maria Elena Casado De Brey (Patricia Ponce de Leon).

Arriva il colonnello Garcia, i cittadini si ribellano

Momenti di vero panico caratterizzeranno i prossimi episodi italiani della soap opera, nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Gli spoiler rivelano che a Puente Viejo farà il suo ingresso il colonnello Juan Garcia Morales, con delle brutte intenzioni; incaricato dal ministero dell’interno incontrerà tutti gli abitanti, e li farà rimanere sconvolti dopo avergli dato uno sconcertante annuncio.

Precisamente nella puntata 2.121, il militare affermerà nella piazza principale che a breve l’intero quartiere verrà sommerso dalle sue acque per consentire ad un bacino idrico realizzato tempo fa da Carmelo di riempirsi. Il provvedimento del sottosegretario non verrà accolto per niente bene, ma anche se i cittadini si ribelleranno l'uomo non cambierà idea. Per portare al termine il suo piano, addirittura Juan si dirà disposto a far avere a tutti coloro che possiedono delle terre del denaro per convincerli ad abbandonare le proprie proprietà in fretta.

Severo, Irene, e Francisca vogliono salvare il paese, Morales contro Fernando

In realtà il militare non sarà corretto, visto che Matias andrà su tutte le furie quando gli dirà di potergli dare soltanto pochi soldi per spingerlo a rinunciare ai suoi possedimenti. L’atteggiamento di Garcia ovviamente non piacerà nemmeno a Raimundo. Nel frattempo il Leal, ancora instabile per le ferite riportate per mano del rivale Esteban Fraile, darà l’impressione di non voler aiutare i paesani, a differenza di Severo ed Irene.

Quest’ultima e il marito faranno il possibile per salvare Puente Viejo, servendosi delle loro conoscenze. Nell’intricata faccenda si inserirà anche Francisca decisa a trovare una soluzione, ma purtroppo ad averla vinta sarà il Morales: quest’ultimo infatti otterrà il consenso da parte dei giudici per sancire la fine del paese. Successivamente il nuovo arrivato tramite una conversazione con il Leal e il Santacruz, farà capire di voler distruggere la cittadina iberica soprattutto per vendicarsi di Fernando.

Con il passare dei giorni verrà finalmente a galla la verità, ovvero che Garcia è lo zio della defunta Maria Elena, deceduta tragicamente dopo aver sposato il Mesia.