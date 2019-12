La soap opera Il Segreto, così come Una Vita, nel corso di questa settimana natalizia (da oggi lunedì 23 fino a venerdì 27 dicembre), vedrà una riduzione del numero di puntate in onda. Gli unici appuntamenti che verranno trasmessi saranno quelli del 23, 24 e 27 dicembre. L'episodio che andrà in onda domani, martedì 24 dicembre, sarà incentrato su Raimundo e Irene. L'Ulloa sarà sempre più convinto che dietro la morte di Adela si celi in realtà Fernando. A tale scopo deciderà di trovare un'alleata per cercare d'incastrare il Mesia.

La persona più adatta per ricoprire questo ruolo sembrerà essere Irene. I due, dunque, daranno luogo a un patto segreto.

Spoiler Il Segreto, martedì 24 dicembre: Onesimo torna da un viaggio a Berlino

Nonostante la riduzione del numero di puntate in onda per questa settimana, non mancheranno certamente i colpi di scena all'interno della soap opera spagnola Il Segreto. Stando alle anticipazioni della puntata della vigilia di Natale, di domani 24 dicembre, Onesimo tornerà a Puente Viejo dopo un breve viaggio a Berlino.

Anche se l'evento che, tuttavia, genererà maggiore sgomento nel corso dell'appuntamento in questione sarà l'accordo stipulato tra Irene e Raimundo.

Prima che questo accada, però, in paese arriverà Dori Vilches, la nuova infermiera specializzata in problemi motori, che è stata assunta da Fernando Mesia per prendersi cura di Maria. La donna, però, sin dal primo momento mostrerà di essere un personaggio alquanto ambiguo. Proprio per tale ragione, preoccupato per la salute di sua nipote, Raimundo deciderà di andare alla tenuta del Mesia per controllare di persona l'operato della nuova infermiera.

Anticipazioni soap opera: l'Ulloa stipula un patto con Irene

L'uomo di Francisca Montenegro sarà sempre più sicuro che Fernando Mesia, in realtà, nasconda qualcosa di losco. In particolar modo l'Ulloa dirà di reputarlo responsabile della manomissione dell'auto su cui erano a bordo Irene e Adela, che ha causato la morte di quest'ultima.

L'uomo però, d'altro canto, preferirà agire in modo parecchio riservato sulla vicenda.

In seguito Raimundo si renderà conto che anche Irene è della sua stessa idea, per tale ragione deciderà di confidare solo a lei tutti i suoi sospetti. I due, dunque, si scambieranno reciproche informazioni e opinioni in merito alla vicenda, decidendo di stipulare un accordo. Secondo tale alleanza, i due si impegneranno ad andare a fondo sulla morte di Adela, per dimostrare la colpevolezza di Fernando. Il tutto, però, dovrà essere fatto senza dire nulla a nessuno. Infine, Matias e Isaac si recheranno all'appuntamento con Antolina.