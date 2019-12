Momenti di tensione tra Isaac Guerrero e Antolina Ramos nel corso della nuova puntata de Il Segreto. Gli spoiler dell'11 dicembre su Canale 5, rivelano che il falegname si scontrerà come una furia contro la moglie, quando apprenderà che ha provocato un malore ad Elsa Laguna dopo averle rivelato che Adela è deceduta.

Il Segreto, puntata 11 dicembre: Antolina invidiosa di Elsa

La cattiveria di Antolina continuerà ad essere protagonista dei prossimi appuntamenti dello sceneggiato iberico, campione di ascolti delle reti Mediaset.

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti la puntata che andrà in onda mercoledì 11 dicembre 2019 dalle ore 16:10 su Canale 5, rivelano che tutta Puente Viejo sarà raggiante per il ritorno di Elsa (Alejandra Meco) a casa. In particolare, la figlia di Armancio supererà brillantemente l'operazione chirurgica al cuore, tanto che i medici le permetteranno di tornare alla normalità, sebbene esigono la massima cautela. I sanitari, infatti, le ordineranno di affrontare la delicata convalescenza, osservando uno scrupoloso riposo assoluto.

Intanto Marcela, Consuelo e Matias Castaneda (Ivan Montes) organizzeranno una bellissima festa in occasione della salvezza della Laguna. Se tutti quanti tireranno un sospiro di sollievo per le condizioni di quest'ultima, Antolina (Maria Lima) dimostrerà di essere verde d'invidia nei suoi confronti. Per questo motivo, la Ramos avrà intenzione di provocarle un malore, che la conduca alla morte.

La Ramos fa star male la Laguna, Isaac furioso

La trama de Il Segreto, trasmessa domani 11 dicembre, sul canale del Biscione, annuncia che la nonna di Julieta Uriarte (Claudia Galan), Isaac ed i coniugi Castaneda cercheranno di non far trasparire il loro dolore per la tragica perdita di Adela Arellano, morta in seguito ad un drammatico incidente stradale per colpa di Fernando Mesia (Carlos Serrano).

Intanto, Antolina ideerà un piano per nuocere ad Elsa, questa volta senza sporcarsi le mani. La donna, infatti, approfitterà di un momento di distrazione della figlia di Paco Del Molino per stare insieme alla Laguna. Qui, la Ramos farà una rivelazione che spezzerà il cuore della rivale. In pratica, le racconterà che la sua amica Adela (Ruth Llopis) è morta, nonostante sia consapevole della sua delicata situazione di salute. Sentite queste parole, la figlia di Amancio accuserà un grave malore, tanto che il Guerrero andrà su tutte le furie una volta scoperto cos'è accaduto tra le due donne.

Come proseguirà la story-line? In attesa di vedere il nuovo episodio in televisione, si ricorda che la soap opera è visibile in diretta streaming oppure in versione on demand su Mediaset Play.