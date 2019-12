Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera campione di ascolti delle reti Mediaset. Le trame delle puntate trasmesse a dicembre in Spagna, rivelano che la marchesa Isabel e Antonita decideranno di far uscire Francisca Montenegro dal suo nascondiglio, dopo il peggioramento della sua salute. Don Ignacio, invece, obbligherà Pablo a porre fine alla storia con Carolina.

Il Segreto: Francisca sta impazzendo, Don Ignacio aiuta Pablo

Sorprendenti sviluppi accadranno prossima settimana nella soap opera.

Le anticipazioni de Il Segreto, in programma dal 9 al 13 dicembre in Spagna, rivelano che Don Ignacio, Manuela e Carolina riusciranno a non far scoprire al capitano Huertas che Pablo, un soldato disertore, è nascosto all'interno della Casona. Più tardi, Encarnacion rivelerà a sua figlia cos'è accaduto con quest'ultimo. Qui la ragazza dimostrerà di avere qualche perplessità sul futuro del giovane a Puente Viejo, tanto da suggerire che si trasferisca in America. Antonita, invece, cercherà di convincere Francisca ad uscire in giardino, sebbene senza riuscirci.

La serva, a questo punto, confesserà alla marchesa di temere che la matrona stia impazzendo. Dall'altro canto, Campuzano rivelerà a Donna Eulalia di non essere riuscito a trovare il nascondiglio della Montenegro.

Isabel nota una ferita sul braccio della Montenegro

Carolina scoprirà Pablo intento a fuggire dalla Casona. Fortunatamente, la figlia di Ignacio riuscirà a convincerlo ad aspettare l'aiuto del padre. Intanto la marchesa si recherà a fare una visita alla Montenegro. Qui Isabel noterà una brutta ferita sul braccio della matrona, la quale dimostrerà di non sapere con cosa se le sia causata.

Dall'altro canto, Tomas e Adolfo vorranno scoprire cosa nasconde la madre all'interno del padiglione. Ma ecco che quest'ultima impedirà ai suoi figli di entrare nel padiglione. Encarnacion, invece, cercherà di rincuorare Carolina sulla situazione con Pablo, tanto da rivelarle che Solozabal ha preso bene la loro storia. Ma ecco arrivare il colpo di scena: l'uomo chiederà al soldato disertore di lasciare sua figlia per ottenere la libertà dagli impegni militari.

Pablo e Carolina costretti a lasciarsi

Gli spoiler de Il Segreto in onda tra sette mesi su Canale 5, rivelano che Ignacio comunicherà a Pablo che non potrà mai avere un futuro con Carolina, visto che i militari gli saranno alle calcagna molto presto.

Più tardi, Solozabal informerà la figlia che se vuole che il suo fidanzato viva deve consentirgli di lasciare Puente Viejo. Una decisione che spezzerà il cuore della ragazza, la quale avrà un commuovente addio con il fidanzato.

La marchesa vuole che la matrona lasci il suo nascondiglio

Intanto la marchesa si recherà alla locanda, chiedendo di incontrare Raimundo. Qui, il padre di Camelia informerà Isabel che suo nonno ha lasciato Puente Viejo alla ricerca di sua moglie. Proprio quest'ultima starà sempre più male, tanto che Antonita capirà che la matrona necessità di stare all'aria aperta.

La marchesa, a questo punto, deciderà di farla uscire allo scoperto. Una decisione, che purtroppo si scontrerà con il volere di Francisca, che si scaglierà come una furia contro la sua serva.