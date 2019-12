Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate che andranno in onda in Spagna da lunedì 23 a venerdì 27 dicembre, ci saranno tante novità e numerosi colpi di scena. In particolare verrà festeggiata la vigilia di Natale nel paesino immaginario di Puente Viejo. Ma non è tutto perché la novità più importante riguarderà Donna Francisca Montenegro che avrà un malore e verrà trovata ansimante da Antonita. Quest'ultima la soccorrerà e si prenderà cura di lei.

Donna Francisca sta male

La Montenegro avrà una conversazione con la serva della famiglia De Los Visos. Quest'ultima troverà la dark lady arrabbiata e molto stizzita, ma in realtà dietro questa rabbia si nasconderà una paura ben più profonda. Infatti, Donna Francisca confesserà di avere paura e temerà di non risvegliarsi più se dovesse prendere sonno.

Intanto, Adolfo deciderà di passare la vigilia di Natale con la sua fidanzata Rosa e la sera con suo fratello Tomas. A tal proposito, il De Los Visos cercherà di parlare e stringere amicizia con Damian, però Urrutia lo convincerà a desistere.

Nel frattempo, Alicia e Matias Castaneda aspetteranno l'inizio della riunione dei sindacati. Però i due si intratterranno più del dovuto e la ragazza farà tardi alla cena della vigilia. Proprio per questo motivo, Encarnacion si arrabbierà tantissimo con la figlia per aver disertato a questo evento importante per la famiglia. Allo stesso modo anche il fratello di Maria Castaneda si scuserà con sua moglie per il ritardo.

La paura di Donna Francisca non sarà per niente passeggera in quanto la donna chiederà ad Antonita di chiamare un dottore che possa visitarla perché temerà di morire mentre la Urrutia e il marito di Marcela Del Molino esprimeranno preoccupazione per il silenzio dei sindacati.

Pablo riapparirà improvvisamente alla Casona

Nel frattempo, Carolina Solozobal sarà molto triste per la partenza del suo amato e si rinchiuderà nella sua stanza.

Invece, sua sorella Rosa sarà molto felice per l'imminente matrimonio con Adolfo De Los Visos. Don Ignacio Solozobal avrà una sorpresa alla Casona, perché Pablo riapparirà improvvisamente. Adolfo invece riuscirà a parlare con Damian e si chiariranno una volte per tutte. Quest'ultimo però ricorderà le precarie condizioni in cui devono lavorare i minatori all'interno della miniera. Ma non è tutto perché il lavoratore riferirà al figlio di Isabel che la famiglia del defunto Cosme disprezza non poco sua madre. Successivamente, Alicia condividerà con Matias alcuni momenti intimi vissuti con l'uomo e si sentirà male.

Per scoprire ulteriori novità sulle puntate spagnole de 'Il Segreto' che andranno in onda settimana prossima, non ci resta che aspettare la messa in onda su Antena 3.