Nuovo appuntamento con le anticipazioni giornaliere della soap Il Segreto, riguardanti in particolare ciò che accadrà nella nuova puntata in onda su Canale 5 il prossimo 23 dicembre.

Nella settimana che va dal 23 al 27 dicembre la telenovela iberica andrà in onda solo nelle giornate di lunedì, martedì e venerdì, ma non invece a Natale e a Santo Stefano.

Secondo gli spoiler, nel nuovo appuntamento, i fan vedranno come Lola si ribellerà finalmente a donna Francisca, mettendo in guardia Prudencio e cercando in tutti i modi di impedire che il suo amato cada in rovina.

Isaac invece, preoccupato per l'incolumità di Elsa, vorrà sbarazzarsi una volta per tutte di Antolina.

Anticipazioni Il Segreto: Lola si ribella alla Montenegro

Nonostante le feste natalizie, la soap ambientata a Puente Viejo continuerà a tenere compagnia ai telespettatori e, nel prossimo episodio in onda lunedì 23 dicembre, vedremo come Lola cercherà di mettere in guardia Prudencio, onde evitare che il suo amato cada nella trappola di donna Francisca. Lola infatti, è a conoscenza del piano della Montenegro mnirato a rovinare l'Ortega, e non sarà più disposta ad aiutarla.

La giovane quindi, si ribellerà alla Montenegro e farà di tutto per evitare che Prudencio conceda il prestito al misterioso uomo. Come reagirà donna Francisca all'affronto di Lola? La giovane riuscirà a riconquistare la fiducia e il cuore dell'Ortega?

Il segreto, spoiler del 23/12: Isaac disposto ad aiutare Antolina a fuggire

Mentre i fan de Il segreto attenderanno la reazione della Montenegro al voltafaccia di Lola, Isaac sarà sempre più preoccupato per l'incolumità di Elsa. Antolina infatti, non è ancora stata catturata dalla Guardia Civile e il Guerrero è sicuro che la donna si aggiri ancora per il paese. L'ex ancella in effetti, sembra stia meditando vendetta contro Isaac ed Elsa, arrivando anche a rubare una pistola dall'armeria del Comune di Puente Viejo. Il Guerrero, deciso a proteggere a tutti i costi la sua amata, si confiderà con Matias e si mostrerà disposto persino ad aiutare Antolina a fuggire dal paese, pur di liberarsene.

Solo con il prosieguo delle puntate, si scoprirà come si evolverà questa intricata vicenda che, come rivelano le anticipazioni sui prossimi episodi, riserverà clamorosi colpi di scena.

Per scoprire tutti i dettagli sulle vicende ambientate a Puente Viejo, non resta che guardare la nuova puntata de Il segreto, in onda nel pomeriggio del 23 dicembre su Canale 5, subito dopo l'episodio di Una vita. Si ricorda inoltre che, per rivedere gli episodi già trasmessi, basta collegarsi sul sito Mediaset play, dove si potranno trovare anche diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.