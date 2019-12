Nuovi colpi di scena terranno con il fiato sospeso i fan de Il Segreto anche nel pomeriggio di martedì 17 dicembre dove, stando alle anticipazioni, un nuovo personaggio giungerà a Puente Viejo. Si tratterà di Dori Vilches, un'infermiera assunta da Fernando per occuparsi di Maria. Il Mesia, quindi, cercherà di isolare sempre più la Castaneda e la nuova arrivata, dopo un primo momento di grande cordialità, farà passare dei brutti momenti alla nipote di Raimundo. Lola e Prudencio, nel frattempo, saranno sempre più distanti dopo che l'Ortega ha scoperto che la giovane è al servizio della Montenegro. Quest'ultima, intanto, sembrerà concedere una tregua a Carmelo e Severo.

Nuovo arrivo a Puente Viejo: si tratta di Dori, l'infermiera di Maria

Come noto, da diverse settimane Maria e Fernando si sono trasferiti a La Habana, suscitando l'ira di donna Francisca, la quale non vede di buon occhio l'avvicinamento tra i due. La Montenegro sarà ancora più furiosa dopo che Raimundo e Irene avranno instillato in lei il dubbio che, proprio il Mesia, sia il responsabile degli ultimi tragici accadimenti, compresa la morte di Adela. Per questo motivo, tra la matrona, Carmelo e Severo, vi sarà una sorta di tregua, in attesa di trovare le prove che incastrino Fernando.

Quest'ultimo, intanto, continuerà con le sue macchinazioni e, dopo aver pagato il medico affinché mentisse sulla diagnosi della Castaneda, arriverà ad assumere un'infermiera che si occupi della sua ex moglie. Giungerà alla tenuta Dori Vilches.

Anticipazioni puntata del 17 dicembre: Fernando tiene in pugno la Castaneda

Con l'arrivo di Dori a La Habana, si apriranno nuovi scenari che riguarderanno proprio Maria. La donna, costretta sulla sedia a rotelle a seguito dell'esplosione avvenuta durante le nozze di Fernando, farà la conoscenza della Vilches la quale, in un primo momento, si mostrerà affabile con la Castaneda.

Tutto ciò, allo scopo di conquistare la sua fiducia. Stando alle prossime anticipazioni, Dori si dimostrerà invece una sorta di aguzzina per Maria, accanendosi contro di lei. Solo con il prosieguo delle puntate, quindi, si scoprirà cosa realmente nascondono sia Dori che Fernando. Prudencio e Lola, invece, saranno sempre più distanti dopo che l'Ortega ha scoperto che la sua amata lo stava spiando per conto di donna Francisca. Riusciranno i due a riappacificarsi?

Questo e molto altro nella nuova puntata de Il segreto in onda su Canale 5 il prossimo 17 dicembre a partire dalle 16:10.

Ricordiamo inoltre che, sul sito Mediaset Play, sono disponibili gli episodi già trasmessi, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.