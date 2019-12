Appuntamento con le anticipazioni giornaliere della soap Il Segreto e riguardanti in particolare ciò che accadrà nella puntata in onda nel pomeriggio di venerdì 13 dicembre su Canale 5, a partire dalle 16.10 circa.

A Puente Viejo, Raimundo e Irene saranno sempre più convinti che il colpevole degli ultimi tragici accadimenti sia Fernando Mesia e si daranno da fare per trovare le prove che possano inchiodarlo alle sue responsabilità. Mauricio intanto, continuerà a mantenere segreta l'identità del suo aggressore.

Prudencio invece, si sta innamorando sempre di più di Lola, ma avrà il sospetto che la giovane nasconda qualcosa. Grazie ad una lettera recapitatagli per sbaglio, l'Ortega capirà che la sua amata non è altri che una spia assoldata da donna Francisca.

Anticipazioni Il segreto: Prudencio scopre che Lola è una spia della Montenegro

Le anticipazioni riguardanti la nuova puntata in onda nel pomeriggio del 13 dicembre, svelano clamorosi sviluppi riguardanti in particolare il rapporto tra Lola e Prudencio.

Nel nuovo episodio infatti, Consuelo consegnerà per sbaglio a Prudencio, una lettera che la Montenegro aveva inviato a Lola.

L'Ortega quindi, leggendo la missiva, capirà che tra le due donne vi è un patto segreto e che la sua amata lo sta ingannando. Prudencio, sconvolto da quanto scoperto, si recherà da Lola per capire cosa stia tramando alle sue spalle e se le cose stanno davvero come sembra.

Spoiler puntata del 13 dicembre: Antolina medita la vendetta contro Elsa

Come sappiamo, Isaac si è assentato per qualche giorno da Puente Viejo, lasciando sola Elsa.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Serie TV Anticipazioni Tv

Gli spoiler svelano che, Antolina non si lascerà sfuggire l'occasione e arriverà a procurare una crisi alla Laguna, nascondendole poi le medicine. Lo scopo della perfida biondina sarà quello di far impazzire la sua rivale per poi incendiare la casa ed eliminarla per sempre. Solo con il prosieguo delle puntate scopriremo come si evolverà questa vicenda e se il diabolico piano della Ramos andrà a buon fine. Nel frattempo, in paese si spargerà la voce che il responsabile della morte di Adela e dell'attentato contro donna Francisca sia Fernando Mesia il quale, nel frattempo, terrà in pugno Maria.

Beltran ed Esperanza saranno in collegio e l'uomo avrà campo libero con la Castaneda, la quale comincerà a fidarsi solo di lui.

Questo e molto altro nella nuova puntata de Il segreto in onda venerdì 13 dicembre su Canale 5, a partire dalle 16:10. Ricordiamo, per chi si fosse perso qualche puntata precedente, che queste sono disponibili sul sito Mediaset Play, unitamente a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.