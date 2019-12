Pochi ma ricchi di colpi di scena saranno gli appuntamenti con Il Segreto in programma su Canale 5 nella prima settimana delle festività natalizie. Le anticipazioni rilasciate sul web riguardano le puntate che andranno in onda da lunedì 23 a venerdì 27 dicembre, eccetto i giorni di Natale e Santo Stefano, a partire dalle 16:10. Al centro delle trame ci saranno ancora una volta le questioni legate alla perfida Antolina Ramos, che tenterà un'ultima volta di ostacolare la felicità di Elsa e Isaac ma alla fine ne pagherà le conseguenze, e il dramma di Maria Castañeda, paralizzata e alle prese con un'infermiera diabolica.

Inoltre verrà dato spazio anche alle consuete macchinazioni di donna Francisca e alle vicende che coinvolgeranno la coppia formata da Lola e Prudencio.

Trame de Il Segreto, puntate in onda il 23 e 24 dicembre

Nella settimana di Natale le puntate de Il Segreto saranno sospese il 25 e il 26 dicembre. Prima della breve pausa, il 23 e il 24 i personaggi che animano le vicende di Puente Viejo cercheranno di risolvere vecchie e nuove questioni rimaste in sospeso nelle puntate precedenti. Le anticipazioni sulle trame rivelano che Maria continuerà ad essere assistita dall'enigmatica infermiera Dori che la sottoporrà ad un'estenuante e dolorosissima terapia mostrando di essere totalmente insensibile alle sofferenze della giovane Castañeda.

Quest'ultima si renderà conto che, al contrario di lei, Fernando instaurerà con l'infermiera un ottimo rapporto. Nel frattempo Lola, che ha deciso di non essere più la complice di Francisca, consiglierà a Prudencio di non prestare denaro ad un uomo misterioso che ne ha fatto richiesta. La ragazza è consapevole che l'individuo è stato assoldato dalla Montenegro per cercare di rovinare l'Ortega. La matriarca infatti è decisa a vendicarsi del giovane, colpevole di non aver mandato in rovina Severo Santacruz quando lei gli ordinò di farlo. Intanto Raimundo e Irene continueranno ad indagare su Fernando, sempre più convinti che l'uomo sia il responsabile dei recenti fatti drammatici avvenuti a Puente Viejo. Però, per la riuscita dell'indagine, l'Ulloa e la Campuzano si accorderanno di non parlare a nessuno dei loro sospetti.

Il Segreto, puntata del 27 dicembre: trama

Dopo lo stop delle feste, la soap spagnola ritornerà su Canale 5 venerdì 27 dicembre. Il pubblico de Il Segreto assisterà all'uscita di scena di Antolina. Stando alle anticipazioni sulla trama, quest'ultima escogiterà un losco piano alle spalle di Isaac e si procurerà un'arma. Gli lascerà un biglietto in cui lo invita a raggiungerla nel bosco. Arrivato lì si troverà davanti la perfida ex moglie che gli punterà contro la pistola. Tra i due inizierà una colluttazione e la Ramos avrà la peggio scivolando in un precipizio. Nonostante il tentativo da parte di Isaac di salvarla, Antolina cadrà nel vuoto e morirà.