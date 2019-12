Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, campione di ascolti delle reti Mediaset. Le trame delle puntate in onda dal 15 al 21 dicembre su Canale 5, rivelano che Antolina Ramos organizzerà un piano per eliminare Elsa Laguna. Fernando Mesia, invece, assolderà un medico per ingannare Maria Castaneda mentre Carmelo sarà in pericolo per colpa di Mauricio.

Il Segreto, puntate 15-21 dicembre: il piano di Antolina

Nuovi colpi di scena accadranno prossima settimana a Puente Viejo.

Le anticipazioni de Il Segreto in onda da domenica 15 a sabato 21 dicembre 2019 su Canale 5, rivelano che Raimundo non farà in tempo a salutare Esperanza e Beltran in partenza per il collegio di Avila. Intanto, Francisca sarà ancora adirata con Maria, in quanto ha deciso di trasferirsi a La Habana con Fernando. Antolina, invece, continuerà nel suo folle piano dopo aver fatto sentire nuovamente male Elsa, rivelandole dell'incidente mortale accorso alla sua amica Adela. A tal proposito, la Ramos preparerà alcune bottiglie molotov con lo scopo di dare fuoco all'abitazione di Isaac e la Laguna.

La Castaneda, intanto, attenderà con ansia di essere visitata da un luminare di Berlino, ingaggiato dal Mesia. La donna, infatti, si augurerà di tornare presto a camminare, grazie alle sue cure. Peccato che non sappia che si tratta di un piano diabolico, organizzato dall'ex marito.

Fernando assolda un medico per mentire a Maria

L'Ullao e Irene capiranno che Fernando è stato l'unico a beneficiare della faida, sorta tra Severo, Carmelo e la Montenegro. Intanto, i telespettatori scopriranno che il dottor Carillo era un medico, assoldato dal Mesia per mentire a Maria sulla sua disabilità, in cambio di un aiuto economico per finanziarie il suo ospedale sul lastrico.

La sorella di Matias, a questo punto, sprofonderà nella disperazione, quando apprenderà che non potrà più tornare a camminare dopo il consulto del professore. Anche Francisca scoprirà che la figlioccia è stata visitata da un dottore dopo un'imprudenza commessa da Don Berengario. Infine, Antolina studierà un modo per nuocere nuovamente alla salute della Laguna.

La Ramos vuole eliminare Elsa

Le trame de Il Segreto in onda fino al 21 dicembre, rivelano che il dottor Zabaleta prescriverà un medicinale e il riposo assoluto ad Elsa, dopo l'aggravarsi di alcune crisi respiratorie.

In questo frangente, tutti gli amici faranno in modo di alzare un muro tra la figlia di Amancio e la Ramos. Ma ecco che la furba biondina fingerà di essere cambiata per tentare di eliminare la sua rivale, senza dare nell'occhio. Raimundo, intanto, farà delle indagini per scoprire chi ha tentato di uccidere la Montenegro. Qui, Mauricio continuerà a ribadire di non aver nessun ricordo dell'agguato, nonostante sia consapevole che sia stato il Leal a sparargli.

Carmelo e la sua famiglia in pericolo

Dall'altro canto, Carmelo crederà che la sua famiglia sia in grave pericolo dopo il suo gesto inconsulto contro la matrona.

Il sindaco, a questo punto, chiederà a Meliton di sorvegliare la famiglia di Severo. Allo stesso tempo, Maria dimostrerà di fidarsi ciecamente di Fernando, tanto da mettere in forse le parole sia del nonno che della Montenegro. Infine, Consuelo sorveglierà le mosse di Antolina, in quanto è convinta che prima o poi mostrerà nuovamente il suo volto diabolico.