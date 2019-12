La serie tv Il Segreto continua ad appassionare i telespettatori, con le sue vicende e i suoi colpi di scena. Non fanno eccezione le puntate che andranno in onda durante le festività natalizie. Le anticipazioni degli episodi in onda dal 25 al 29 dicembre (sabato 28 dicembre la soap non andrà in onda), narrano due situazioni fondamentali: le indagini sul sindaco di Belmonte per la morte di Adela e le vicende legate a Isaac, Elsa e Antolina.

Di seguito andiamo a scoprire, nel dettaglio, tutti gli avvenimenti che accadranno a Puente Viejo nel periodo di messa in onda considerato.

Anticipazioni Il Segreto: Dori sempre più malvagia con Maria

Carmelo è sempre più convinto che la morte di sua moglie sia stata provocata da Fraile. L'uomo non si dà pace e ritiene che se non avesse difeso le sue idee politiche, Adela sarebbe ancora viva. Dori è sempre più scontrosa e cattiva nei confronti di Maria, la donna non può ricevere visite per espressa volontà dell'infermiera. Dori inoltre si rende responsabile di continue vessazioni, fisiche e psicologiche, nei confronti della donna. Maria viene pesantemente colpita anche negli affetti più cari.

Irene chiede del tempo a Carmelo per esporgli il quadro completo delle prove che ha raccolto a carico del sindaco di Belmonte. Isaac è molto preoccupato per le sorti di Elsa, teme che Antolina possa volersi vendicare di lei ed ucciderla. Ramos ormai sta impazzendo, vive in una capanna isolata ed è costantemente fuori di sé.

L'appuntamento di Isaac con Antolina

Prudencio ha deciso di rompere definitivamente con Lola, la ragazza sta facendo di tutto per far cambiare idea all'Ortega. Il ragazzo ammette che dietro all'allontanamento ci sia lo zampino di Francisca. Nonostante tutte le mosse disperate di Lola il ragazzo pare irremovibile. La pistola di Meliton è stata rubata e tutti pensano che possa essere stata Antolina, Elsa va nel panico e comincia ad avere paura. Isaac riceve un messaggio dalla Ramos, la donna dice di volerlo vedere senza secondi fini.

Elsa sconsiglia il falegname e gli suggerisce di non andare all'incontro perché sicuramente sarà un tranello. Isaac dal canto sua la pensa diversamente, vuole cercare di capire cosa c'è sotto e cosa ha in mente Antolina. L'uomo è deciso a presentarsi all'incontro. Raimundo scopre che il responsabile della morte di Adela è il sindaco di Belmonte, si reca da Fernando e si scusa con lui. L'uomo accetterà le scuse e si renderà disponibile a smascherare definitivamente il vero colpevole. L'aiuto sembra dettato dalla voglia di fare giustizia, alcune affermazioni contro Puente Viejo potrebbero però far presagire il contrario.