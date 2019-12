Alta tensione nei nuovi appuntamenti con la telenovela spagnola Il Segreto. Le anticipazioni degli episodi che occuperanno la rete ammiraglia Mediaset la prossima settimana svelano che Carmelo Leal (Raul Peña) sarà determinato a porre fine all’esistenza di colei che considera l’assassina di sua moglie Adela Arellano. Il sindaco di Puente Viejo, per farla pagare a Francisca Montenegro (Maria Bouzas), tenterà di ucciderla con un’arma da fuoco, quando la diretta interessata farà una passeggiata in compagnia di Raimundo Ulloa e Mauricio Godoy.

La vendetta di Carmelo, Mauricio ferito al posto di Francisca

Nelle puntate che i telespettatori italiani potranno vedere da domenica 8 a venerdì 13 dicembre 2019, finalmente Elsa dopo aver superato la difficile operazione al cuore verrà dimessa dall’ospedale. Matias e Marcela con l’aiuto di Consuelo ed Isaac organizzeranno una festa per accogliere la Laguna alla locanda. Mentre tutti gli abitanti saranno felici per il fatto che la sorella del defunto Jesus sia sopravvissuta, la malvagia Antolina farà di tutto per nascondere il suo nervosismo.

Intanto Carmelo deciso a vendicare la morte di Adela sparerà dei colpi di fucile verso Francisca con la convinzione che sia la responsabile della sciagura. Purtroppo ad essere ferito sarà Mauricio, per aver fatto da scudo con il suo corpo alla sua padrona. Il capomastro verserà in condizioni di salute disperate, dopo aver ricevuto una pallottola in pieno petto al posto della darklady. Successivamente Maria preoccupata da ciò che sta accadendo nell’ultimo periodo tra la Montenegro, il Leal e Severo, penserà di mandare Esperanza e Beltran al collegio.

A turbare la sorella di Matias sarà anche il fatto che a breve l’intero quartiere iberico verrà sommerso dalle acque. Nel contempo Prudencio non riuscirà a capire il motivo per cui Lola è così fredda nei suoi confronti. In realtà quest’ultima farà il possibile per impedire al suo datore di lavoro di scoprire che è sottomessa da Francisca.

Isaac furioso a causa di Antolina, Raimundo ed Irene sospettano di Fernando

La Ramos approfitterà di un momento di distrazione di coloro che saranno presenti al party in onore di Elsa, per far sapere alla stessa che Adela è deceduta a causa di un incidente.

Il Guerrero non appena verrà a conoscenza che sua moglie ha messo al corrente la sua amata della morte della maestra, perderà le staffe. Inoltre il carpentiere inizierà a sospettare che l’ex ancella non sia davvero cambiata. La baronessa delusa da Dolores per averle promesso di far fidanzare la nipote Belen con il suo, deciderà di andarsene da Puente Viejo. La Castaneda con grossa difficoltà saluterà i bambini per mandarli in un collegio ad Avila.

Raimundo stufo delle continue guerre chiederà aiuto ad Irene, dicendole che con la loro alleanza potranno porre fine ai conflitti tra le loro rispettive famiglie.

L’ex locandiere e la giornalista arriveranno alla conclusione che l’unico che ha provato soddisfazione nel vedere i loro parenti scontrarsi è Fernando, poiché ha colto al volo l’occasione per convincere Maria a trasferirsi a l’Habana. Per finire il Mesia darà veramente l’impressione di nascondere qualche segreto, arrivando addirittura ad isolare sempre di più la Castaneda. Il figlio del defunto Olmo corromperà un luminare, per far dare una falsa diagnosi alla sua ex moglie, mentre la Montenegro sarà intenzionata a far tornare la sua figlioccia nella sua villa.