Drammatica confessione nella soap opera de Il Segreto. Le trame delle puntate trasmesse nel 2020 su Canale 5, rivelano che Lola Mendana confesserà a Prudencio Ortega di aver eliminato suo padre dopo averlo sorpreso abusare di sua sorella Ana.

Il Segreto: Lola è un'assassina

Lola sarà una delle protagoniste assolute dei prossimi appuntamenti dello sceneggiato iberico. Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate trasmesse su Canale 5, svelano che i telespettatori scopriranno il passato turbolento della Mendana.

Scendendo nel dettaglio, Prudencio (Jose Milan) apprenderà che la sua nuova fiamma è una complice al servizio della Montenegro. Una rivelazione che lascerà stupito l'usuraio, il quale non riuscirà a comprendere il gesto della parente di Marchena. Dopodiché, l'Ortega deciderà di allontanare quest'ultima dal suo posto di lavoro e dal suo cuore. Peccato, che la giovane continui a sperare in un ritorno di fiamma dopo aver avuto un acceso confronto con lui. In questo frangente, Lola farà sapere a Prudencio di aver accettato di lavorare per Francisca (Maria Bouzas) per via di un fatto accaduto nel passato. Purtroppo la situazione peggiorerà notevolmente quando l'ex pupillo apprenderà dalla matrona, che la sua ex fiamma non è altro che un'assassina.

Prudencio incontra Ana

Gli spoiler de Il Segreto in onda sul canale del Biscione, rivelano che l'Ortega cercherà di avere un confronto con la Mendana dopo essersi fatto consigliare dal saggio Don Berengario. Di conseguenza, il fratello di Saul cercherà di mettersi in contatto con Ana, la sorella della sua ex fidanzata. A tal proposito, la giovane confesserà a Prudencio di aver promesso di non parlare più a nessun di quanto era accaduto alla loro famiglia. Poi si lascerà sfuggire che il loro padre era coinvolto nella vicenda. Per questa ragione, l'usurario si precipiterà ad avere un confronto con Lola per costringerla ad essere sincera una volta per tutte.

L'Ortega scopre che la Mendana ha ucciso suo padre

Durante l'incontro, la parente di Marchena con le lacrime agli occhi, riuscirà a vuotare il sacco. Nel dettaglio, la donna rivelerà di aver ucciso suo padre dopo averlo sorpreso a molestare sua sorella Ana. Dopodiché, le due donne avevano deciso di occultare il corpo del genitore, piuttosto che informare la guardia civile. Le Mendana, infatti, erano sicure che mai nessuno avrebbe portato alla luce il loro dramma famigliare. Inoltre Lola racconterà all'Ortega che Francisca l'aveva convinta a seguire le sue direttive, dopo che era venuta a sapere il fatto oscuro del suo passato.

Alla fine, la donna riuscirà finalmente a far pace con l'usuario, del quale è sinceramente innamorata.