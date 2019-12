Le vicende de Il Segreto continuano ad appassionare sempre più telespettatori in Italia e in Spagna. Le trame delle puntate spagnole, trasmesse dal 16 al 20 dicembre su Antena 3, rivelano che Matias Castaneda e Marta Solozabal accetteranno la proposta di lavoro di Mauricio Godoy, all'interno del municipio di Puente Viejo. Adolfo De Los Vivos, invece, inizierà a lavorare nella fabbrica di Ignacio dopo l'interessamento della fidanzata Rosa.

Il Segreto: Tomas geloso di Matias e Marcela

Le anticipazioni de 'Il Segreto' rivelano che Alicia e Damian si lamenteranno con Matias (Ivan Montes), a causa della sua scarsa collaborazione nelle rivolte dei sindacati.

Più tardi, il Castaneda confesserà a Marcela di temere per l'incolumità del popolo, a causa degli arresti che stanno avvenendo in tutto il paese. Qui, la Del Molino ed il marito si scambieranno un tenero gesto d'affetto che sarà notato da Tomas. Urrutia, invece, avrà uno scontro con sua figlia, la quale vorrà accusare Ignacio di sfruttamento.

Marta non vuole l'assunzione di Adolfo in fabbrica

A La Habana, Tomas apparirà parecchio arrabbiato dopo aver visto un momento d'intimità tra la Del Molino e il Castaneda.

Marta, invece, proporrà al padre di assumere altro personale, a causa della mole di lavoro da fare all'interno della fabbrica. Rosa, a questo punto, suggerirà l'assunzione di Adolfo, visto che ha esperienza nel settore industriale. Un'idea che non troverà l'appoggio della Solozabal, la quale cercherà di convincere Ignacio a non assumerlo. Infine il fratello di Maria (Loreto Mauleon) cercherà di placare gli animi inferociti di Damian e Alicia, a causa degli arresti compiuti in tutta la Spagna.

La Solozabal diventa consigliera municipale al posto di Ignacio

Gli spoiler de Il Segreto rivelano che Marta accetterà l'incarico offerto da Mauricio come consigliera municipale dopo il rifiuto di Solozabal.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Serie TV Anticipazioni Tv

Adolfo, invece, accetterà di lavorare nella fabbrica di quest'ultimo mentre Matias fermerà le intenzioni bellicose di Alicia, spiegandole che è opportuno che facciano le cose con calma per evitare inutili pericoli. In seguito, il Castaneda si recherà da Marcela: quest'ultima gli confiderà i pettegolezzi che stanno circolando sul futuro matrimonio del Del Los Vivos e Rosa. Dall'altro canto, Alicia informerà Damian che il figlio della marchesa è stato preso a lavorare nella fabbrica. Per questo motivo, entrambi concorderanno che dovranno prestare la massiva attenzione.

Il Castaneda inizia a lavorare per Mauricio

Alla Casona, Marta e Rosa avranno un confronto diretto. La prima rivelerà alla sorella di essere entusiasta per il nuovo lavoro in comune accanto a Mauricio (Mario Zorrilla). Proprio quest'ultimo confiderà a Matias di essere in ansia per l'assenza di Raimundo (Ramon Ibarra), visto che non si fa sentire da molte settimane. Intanto, la Solozabal inizierà a lavorare in municipio mentre Ignacio proporrà ad Adolfo di trascorrere il Natale con la sua famiglia dopo aver appreso del viaggio della Marchesa.

Infine Matias accetterà di diventare un consigliere comunale, tanto da rivelarlo ad Alicia.