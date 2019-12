Le trame de Il Segreto in onda dal 9 al 13 dicembre in Spagna, annunciano nuovi colpi di scena. Scendendo nel dettaglio, Matias Castaneda si troverà a dover fronteggiare il diabolico piano di Alicia e Damian. Il padre di Camelia, infatti, impedirà a questi ultimi di rapire Adolfo e Tomas De Los Vivos per vendicarsi di Cosme, morto in un incidente nella miniera della marchesa Isabel.

Il Segreto, puntate spagnole: il piano di Damian e Alicia

Nuovi avvenimenti accadranno prossima settimana in Spagna.

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate spagnole in onda dal 9 al 13 dicembre su Antena 3, rivelano che Matias e Marcela ritroveranno finalmente la serenità dopo aver superato una brutta crisi. Damian e Alicia, intanto, decideranno di organizzare un piano alle spalle del Castaneda per vendicare la morte di Cosme. In seguito, la figlia di Urrutia si incontrerà con il marito della Del Molino, dove fingerà di voler attendere i suoi ordini prima di vendicarsi del minatore morto.

Matias confessa i suoi dubbi a Marcela

Marta e Damian, intanto, avranno uno scontro sul processo di produzione della fabbrica mentre Alicia continuerà a comportarsi fredda nei confronti di Matias (Ivan Montes).

Più tardi, quest'ultimo confiderà a Marcela di temere che la figlia di Alicia stia tramando alle sue spalle, tanto da avere intenzione di rinunciare a tutto per evitare spargimenti di sangue. Purtroppo le supposizioni del Castaneda si tramuteranno in certezze, quando la sua ex amante e l'amico di Cosme decideranno di rapire i fratelli De Los Vivos.

Damian e la figlia di Urrutia vogliono rapire Adolfo e Tomas

Gli spoiler de Il Segreto in onda dal 9 novembre in Spagna, rivelano che la figlia di Urrutia si convincerà da Damian a procedere al rapimento di Adolfo e Tomas.

Dall'altro canto, il padre di Camelia scoprirà che Alicia gli ha raccontato un sacco di bugie. Più tardi, l'uomo deciderà di recarsi con la famiglia a vedere uno spettacolo di marionette, all'oscuro del piano dei suoi due ex amici. Alicia e il suo complice, infatti, cominceranno a mettere in atto il loro piano, iniziando col procurarsi le armi. A tal proposito, il Castaneda spierà l'ex amante mentre sta uscendo dall'emporio con un sacco di cibo.

Il Castaneda impedisce il rapimento dei De Los Vivos

La Marchesa si recherà alla locanda, chiedendo di incontrare Raimundo (Ramon Ibarra).

Qui, il padre di Camelia informerà Isabel che suo nonno ha lasciato Puente Viejo alla ricerca di sua moglie. Intanto la partenza dei fratelli De Los Vivos alla fiera di Mieres verrà interrotta da un tronco in mezzo alla strada. Un piano di Alicia e Damian per assaltarli e rapirli. Ma ecco che le intenzioni dei due complici saranno fermate dal Castaneda, il quale interromperà l'operazione dei ribelli e chiederà loro la restituzione delle armi. Infine, Don Filiberto, il capitano Huertas e Mauricio capiranno che a breve ci sarà una svolta nel regime, dopo l'inizio delle rivolte all'interno delle caserme.